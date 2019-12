“Terreurdaad in Moskou: minstens één dode bij schietpartij nabij FSB-hoofdkwartier”

kv

19 december 2019

17u01

Bron: Reuters, ANP

2

Bij een schietpartij in het centrum van Moskou is vanavond één iemand om het leven gekomen, vijf andere raakten gewond. De schoten vielen in de buurt va het hoofdkwartier van de Russische federale veiligheidsdienst FSB. De Russische inlichtingendiensten bestempelen de schietpartij als een terreurdaad, bericht RT op sociale media.