“Terreurdaad in Moskou: minstens één dode bij schietpartij nabij FSB-hoofdkwartier” kv

19 december 2019

17u01

Bron: Reuters, ANP 34 Bij een schietpartij in het centrum van Moskou is vanavond één iemand om het leven gekomen, vijf andere raakten gewond. De schoten vielen in de buurt va het hoofdkwartier van de Russische federale veiligheidsdienst FSB. De Russische inlichtingendiensten bestempelen de schietpartij als een terreurdaad, bericht RT op sociale media.

De schietpartij vond plaats in de ontvangstruimte van het FSB-kantoor. De FSB meldt dat de schutter “geneutraliseerd” werd en dat nu wordt geprobeerd om zijn identiteit vast te stellen. De schutter handelde alleen en slaagde er niet in om het gebouw binnen te dringen, aldus de FSB. De veiligheidsdienst meldt dat een FSB-medewerker bij de schietpartij om het leven kwam. Vijf andere mensen raakten zwaargewond. Lokale media maakten eerder gewag van drie doden.

De aanval gebeurde kort nadat president Vladimir Poetin zijn jaarlijkse nieuwsconferentie had afgerond en terwijl hij op het Kremlin een toespraak hield ter gelegenheid van de Russische dag van de veiligheidsdiensten. De FSB, die in het verleden door Poetin werd geleid, vermoedt dat de aanval werd gepland om samen te vallen met Poetins toesprak, vertelde een bron dicht bij de FSB aan Reuters.



De politie in Moskou heeft speciale eenheden met automatische wapens ingezet en omstanders moeten de omgeving van het FSB-hoofdkantoor verlaten. Er werd een veiligheidsperimeter ingesteld. Verscheidene ambulances kwamen ter plaatse.

Getuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat ze nog meer knallen hebben gehoord in het Russische centrum, maar de politie ontkent dat.

Het hoofdkantoor van de FSB ligt in een populaire winkelbuurt op wandelafstand van het Kremlin.