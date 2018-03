"Terreurcel die contact had met dader aanslag kerstmarkt opgerold in Italië" SVM

29 maart 2018

09u38

Bron: Belga 1 In Italië zijn verschillende vermoedelijke terroristen opgepakt die contacten met Anis Amri zouden hebben gehad, de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Vijf verdachten werden opgepakt in de regio van Rome en de stad Latina. Bij de grootschalige razzia waren ook huiszoekingen in Rome, Latina, Viterbo, Matera, Napels en Caserta.

Het zou gaan om een terreurnetwerk dat contacten had met Amri. Een van de opgepakte verdachten zou hem documenten bezorgd hebben om naar Duitsland te kunnen reizen.

In de vooravond van 19 december reed Anis Amri met een gestolen vrachtwagen in op de kerstmarkt op de Berlijnse Breitscheidplatz. Elf mensen kwamen om bij de aanslag. De terrorist had eerder al de Poolse chauffeur van de vrachtwagen gedood. Ongeveer 70 mensen raakten gewond.