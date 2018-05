"Terminaal of niet, je moet genieten van het leven": Vanessa schreef pakkende afscheidsbrief voor haar dood TTR

24 mei 2018

Bron: Daily Mail 2 Een jonge vrouw uit Sydney heeft voor haar dood een emotionele brief geschreven aan haar geliefden. Ze wil mensen waarschuwen dat het leven fragiel is en dat het zo voorbij kan zijn. De partner van de pas overleden vrouw las de brief voor tijdens de begrafenis.

Een jaar geleden kreeg de 36-jarige Vanessa Juresic te horen dat ze een agressieve vorm van borstkanker had. Omdat ze wist dat ze niet meer lang zou leven, wilde Vanessa op een waardige manier afscheid nemen van haar partner, familie en vrienden. Ze schreef een ontroerende afscheidsbrief, die ze vooral richt aan haar partner Patrick.

In de brief schreef de jonge vrouw dat mensen het leven niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen. “Het leven is fragiel en tegelijk ook mooi”, aldus Vanessa die vindt dat mensen vooral lief tegen elkaar moeten zijn. Volgens de dertiger zijn er drie “gouden regels” in het leven. “Als je niet vecht voor wat je echt wil, dan zal het je nooit lukken. Als je niets vraagt, dan zal het antwoord altijd nee blijven. Als je geen stappen vooruit durft te zetten, dan zal je altijd op dezelfde plek blijven.” (Lees verder onder de foto.)

Wakker schudden

Vanessa had in het ziekenhuis veel tijd om na te denken en had dan ook een belangrijke boodschap, die ze wilde meedelen in haar brief. “In het afgelopen jaar heb ik ontzettend veel geleerd. Banale dingen die mensen stoorden, leken voor mij onbelangrijk tijdens mijn gevecht tegen kanker. Ik wilde mensen wakker schudden en zeggen ‘als je het binnen vijf jaar niet meer zou storen, geef het dan nu geen aandacht’… maar alles draait rond perspectief.”

Hoewel de vrouw door een hel ging, vond ze toch dat ze naar eigen zeggen "een bizarre vorm van geluk" had. “Alles was een levensles en het heeft me sterker gemaakt… ik begrijp mensen beter en apprecieer wat ik heb”, staat in de brief van Vanessa te lezen. “Ik heb het beste eten gegeten en ben in verschillende werelddelen geweest. Ook heb ik me omringd met de beste mensen ter wereld, wat kan een vrouw nog meer willen?”

“Ja ik wilde een gezin starten, een lang en gezond leven met Patrick, meer reizen, meer tijd om Kerstmis, verjaardagen, een glas wijn of een bord pasta te waarderen. Terminaal of niet, je moet genieten van het geweldige leven dat je hebt gekregen.” (Lees verder onder de foto.)

Bedankt

In haar brief bedankt ze ook iedereen die haar heeft gesteund tijdens de moeilijke periode. “De liefde en de steun die ik heb gekregen, was geweldig. De geschenkjes, het ingezamelde geld, de telefoontjes en de sms’jes hebben me door deze periode geholpen. Ik had geen idee dat zo veel mensen aan mij en mijn familie dachten. Ik kan niet beschrijven hoe hard me dit heeft geraakt.”

Aan het einde van haar brief heeft ze nog een belangrijke boodschap voor haar partner. “Patrick, je zal dit haten, maar ik moet het toch zeggen. Door jou was ik de gelukkigste persoon ooit. Je veranderde mijn leven. Ik droomde om oud te worden met je. Ik haat het dat een stomme ziekte een einde maakte aan deze dromen”, schrijft ze.

“Aan elke andere persoon in deze ruimte tijdens mijn begrafenis… Jullie hebben mijn leven op een of andere manier bijzonder gemaakt. Ik hoop dat ik hetzelfde voor jullie heb gedaan. Vergeet deze momenten niet en kijk ook naar de toekomst. Samen. Dat is belangrijk, geloof me.”