“Terechtgestelde Iraanse worstelaar begraven onder strenge bewaking” LH

13 september 2020

11u43

Bron: Belga 0 De Iraanse worstelaar Navid Afkari is zaterdag begraven, zo meldt een lokale mensenrechtenactivist. Iran had de man eerder op de dag geëxecuteerd , ondanks een golf van internationale protesten. De sportman was ter dood veroordeeld omdat hij een beveiligingsbeambte zou hebben doodgestoken tijdens antiregeringsprotesten in 2018.



Mensenrechtenactivist en vriend van de familie Mehdi Mahmudian tweette dat Afkari begraven werd in Sangar, een dorp in het zuiden van het land. Daarbij was er sprake van een strenge bewaking. De ouders mochten de teraardebestellling niet bijwonen, aldus de activist.

De 27-jarige werd om het leven gebracht in de Adel-Abad-gevangenis in de zuidelijke stad Shiraz, zo had het hoofd van het gerecht van de provincie Fars, Kasem Mousavi, op de staatstelevisie gezegd.

Marteling

De autoriteiten van het autoritaire streng-religieuze land beweren dat Afkari een beveiligingsbeambte doodgestoken zou hebben bij een protest in 2018 in Shiraz. De man heeft de daden bekend, aldus Teheran, maar familie en mensenrechtenactivisten beweren dat hij bekende na marteling. Afkari zou in het vizier gekomen zijn omdat hij een bekende atleet was die het aandurfde het regime te bekritiseren.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty Internationale veroordeelde het doodsvonnis als het gruwelijke resultaat van een schijnproces, dat onmiddellijk internationaal veroordeeld moet worden.

Iran is een van de landen die het meest de doodstraf uitvoert. Volgens cijfers van Amnesty International ging het in 2019 om minstens 251 executies. Dat is het op één na hoogste aantal, na China ("duizenden"). Ook Saudi-Arabië (184), Irak (minstens 100) en Egypte (minstens 32) brengen veel mensen om het leven in de naam van justitie en overheid.