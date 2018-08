"Teleurgestelde" Belg vraagt asiel aan in Nederland Ties Cleven

05 augustus 2018

21u41

Bron: AD.nl 61 Een "teleurgestelde" inwoner van België heeft vandaag geprobeerd om asiel aan te vragen in Nederland. Dat deed de Belg bij het asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in Budel. "Het moet niet gekker worden", reageert een van de betrokken agenten, die online melding maakt van het voorval.

Het Asielzoekerscentrum Cranendonck, zoals de opvanglocatie aan de Randweg-Oost in Budel voluit heet, is één van de locaties in Nederland waar asielzoekers geregistreerd worden. Dat wordt gedaan met behulp van zuilen: apparaten die digitale vingerafdrukken, foto's en een digitale handtekening afnemen.

Daar meldde zich zondag ook een persoon met de Belgische nationaliteit. "Het moet niet gekker worden", aldus een agent die op dat moment dienst had. Hij wil verder niets over het incident kwijt, maar geeft aan dat de aanvraag geen grap was. "Voor die persoon niet. Dit is iemand die teleurgesteld is in de eigen regering."

Of het verzoek officieel wordt toegewezen of afgewezen, wordt later bepaald. De inschrijvingen die zondag binnenkomen, worden pas later behandeld. "Maar je kunt het denk ik wel raden."

