"Telefoongesprek tussen Merkel en Trump veroorzaakte irritatie bij beide regeringen" TT

19u29

Bron: Belga 0 Getty Images Donald Trump en Angela Merkel, glimlachend voor de camera's. Een van de eerste telefoongesprekken tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Amerikaanse president Donald Trump heeft begin dit jaar tot fricties geleid tussen de regeringen van beide landen. Dat blijkt uit een reconstructie van de Amerikaanse krant New York Times. Onder meer Trumps gebrekkige kennis over de Oekraïne-crisis heeft tot wrevel geleid.

Merkel moest aan de telefoon uitleggen waarom Oekraïne een belangrijke rol speelt in het transatlantische beleid, zo meldt de krant. Trump zou daarbij weinig blijk van dossierkennis hebben gegeven. Hij was nauwelijks op de hoogte van het belang van Oekraïne en van de moeilijke verstandhouding van het land met Rusland, zo klinkt het.

Volgens New York Times waren de Duitse regeringsvertegenwoordigers hevig geschrokken van Trumps gebrekkige kennis. Maar de verbazing werd nog groter toen medewerkers van het Witte Huis hun beklag deden omdat Merkel zich neerbuigend zou gedragen hebben ten opzichte van de Amerikaanse president.

Handelsakkoord

Bij Merkels bezoek aan het Witte Huis, in maart 2017, was de Duitse bondskanselier dan ook vastbesloten om Trump omzichtiger aan te pakken. Toch liep het ook toen bijna mis, want Trump zou bij die ontmoeting hebben voorgesteld om gesprekken aan te knopen over een bilateraal handelsakkoord tussen Duitsland en de VS.

Volgens de EU-regels kan Duitsland niet op eigen houtje afspraken maken over zo'n verdrag. Maar in plaats van Trump daarop te wijzen, antwoordde Merkel dat daarover wel degelijk onderhandeld kan worden, maar dat de andere EU-landen wel betrokken moeten worden bij dat proces. "Dus dat kan bilateraal gebeuren?", vroeg Trump daarop. Toen Merkel daarop bevestigend knikte, draaide de Amerikaanse president zich naar de eveneens aanwezige minister van Handel Wilbur Russ en zei hij: "Wilbur, we gaan een bilateraal handelsakkoord met Europa onderhandelen".

De VS en de EU hebben jarenlang onderhandelingen gevoerd over het transatlantische handelsakkoord TTIP. De gesprekken liggen sinds januari stil.