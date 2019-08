“Tekorten, chaos en harde grens met Ierland”: Britse regering zet zich schrap voor no deal-brexit IB

18 augustus 2019

02u00

Bron: The Sunday Times, Reuters 1 Brandstof-, voedsel en medicijntekorten, maandenlange chaos in de havens, stijgende zorgkosten en een harde grens met Ierland. Dat verwacht de Britse regering als het land 1 november zonder deal uit de Europese Unie zou stappen. Dat staat in een gelekt rapport waar de Britse krant The Sunday Times de hand op kon leggen.

Het rapport, dat onder de codenaam ‘Operation Yellowhammer’ deze maand werd samengesteld door de Cabinet Office, laat zien hoe de Britse overheid in het geheim al bezig is met het treffen van maatregelen om een rampzalige ineenstorting van de Britse infrastructuur te voorkomen in geval van een no deal-brexit.

In het rapport heeft het kabinet de meest aannemelijke naschokken van een dergelijk scenario uiteengezet, aangezien het er steeds sterker op begint te lijken dat het Verenigd Koninkrijk zich begin november zonder overeenkomst uit de EU zal losscheuren.

Blijkens het rapport verwacht de Britse regering dat zo’n 85% van de Britse vrachtwagens die regelmatig het Kanaal oversteekt “mogelijk niet klaar is” voor de Europese douanechecks. Dat zou betekenen dat het minstens drie maanden zou duren voordat de vlotte doorstroom van het goederenverkeer weer gegarandeerd kan worden.

“Zachte grens met Ierland “onhoudbaar””

Verder staat volgens The Times in het rapport dat de regering uitgaat van een harde grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek, aangezien de regering de huidige plannen om de zachte grens te behouden bestempelt als “onhoudbaar”, aangezien de huidige plannen om wijdverspreide controles te vermijden, volgens het rapport niet kunnen worden gehandhaafd.

De Britse premier Johnson houdt intussen vast aan een uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 1 november, of dat nu met of zonder deal is. Om de uitstap te forceren, heeft hij zelfs al gedreigd het parlement buitenspel te zetten.

Johnson bezoekt komende week de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron, met wie hij de nakende brexit zal bespreken. Dat meldt de Engelse krant Daily Telegraph. Volgens de krant zal Johnson de Europese leiders vertellen dat “het Britse parlement de brexit niet kan tegenhouden".

Naar verwachting zal Johnson zijn Europese collega’s eveneens duidelijk maken dat ze “twee maanden de tijd hebben om tot een voor de Britten acceptabele vertrekovereenkomst te komen”. Lukt dit niet dan volgt volgens Johnson een no-deal brexit op 1 november.