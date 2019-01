“Tegenstanders brexit zullen politieke tsunami ontketenen” Karen Van Eyken

20 januari 2019

11u37

Bron: The Sunaday Telegraph, ITV, Die Welt 0 Downing Street heeft vandaag met grote bezorgdheid gereageerd op berichten over vermeende samenzweringen in het Britse Lagerhuis om de brexit te vertragen of zelfs helemaal tegen te houden . “Elke poging die wordt gedaan om de regering de macht te ontnemen om aan de wettelijke vereisten voor een ordentelijke brexit te voldoen, is buitengewoon verontrustend”, zei een woordvoerster van de regering in Londen.

De Britse premier Theresa May leed dinsdag in het Lagerhuis een zware nederlaag bij de stemming over haar brexitdeal. Het akkoord werd ook weggestemd door meer dan honderd leden van de Conservatieven. Een dag later wist May wel een vertrouwensstemming - uitgelokt door Labour - te overleven. Maar dat neemt niet weg dat nog heel wat parlementsleden blijven rebelleren.

Morgen wordt May in het parlement verwacht om een ‘plan B’ voor te stellen. Volgens persberichten op basis van gelekte e-mails zullen Lagerhuisleden heel wat amendementen voorstellen om het plan van de premier te dwarsbomen en de brexit uit te stellen of zelfs helemaal tegen te houden.

“De wil van het volk”

“Het Britse volk heeft gestemd om de Europese Unie te verlaten, en het is erg belangrijk dat politieke vertegenwoordigers de wil van het volk respecteren,” verklaarde de woordvoerster van de regering.

“Deze verontrustende berichten moeten parlementsleden die de brexit willen uitvoeren eraan herinneren dat ze vóór moeten stemmen - anders bestaat het gevaar dat het Lagerhuis de brexit stopt.”

“Grootst mogelijke domheid”

De Britse minister van Handel, Liam Fox, waarschuwt vandaag in The Sunday Telegraph voor een “politieke tsunami” als parlementsleden de uitkomst van het referendum niet respecteren. Hij haalt bovendien hard uit naar ministers en parlementsleden die eisen dat de optie van een no-deal brexit volkomen wordt uitgesloten. Het is de “grootst mogelijke domheid” om de “sterkste troef” weg te geven in een onderhandeling, klinkt het.

Dinsdag 29 januari is de volgende beslissende dag voor de brexit. Die dag zal het Britse parlement mogen stemmen over het ‘plan B’ van May voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Misschien krijgt de EU dan eindelijk het signaal waar het al zo lang om vraagt.

