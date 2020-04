Tegengehouden snelheidsduivel maakt foto’s en vlucht nadat vrachtwagen vier agenten doodrijdt Kees Graafland

23 april 2020

11u42 0 Australië Een vrachtwagen heeft gisteren in de Australische grootstad Melbourne vier politieagenten doodgereden. Het viertal stond langs een snelweg waar zij een snelheidsduivel ondervroegen toen zij werden geraakt.

Volgens persbureau AP hadden twee agenten de 41-jarige bestuurder van de Porsche 911 vijftig minuten voor het dramatische incident langs de kant van de weg gezet, omdat hij 40 kilometer per uur te hard reed. Ook testte hij positief op een drugstest. Daarna schoten nog eens twee agenten te hulp.



De agenten – drie mannen en een vrouw – stonden rondom de auto op de vluchtstrook van de snelweg toen de vrachtwagen eerst de politiewagen en daarna de Porsche raakte. De auto van de agenten tolde de snelweg af. De agenten waren op slag dood.

Volgens Graham Ashton, politiechef in de deelstaat Victoria, vluchtte de hardrijder na de botsing met de agenten te voet weg, nadat hij er eerst foto’s van had genomen. Vervolgens zette hij de foto’s online. De man, Richard Pusey, is een bekende van de politie. Hij meldde zich later bij het bureau, werd meteen aangehouden en wordt nu ondervraagd.

Bewaakt

De vrachtwagenchauffeur ligt momenteel in een ziekenhuis. Hij heeft lichte verwondingen en verloor het bewustzijn door de crash. Het is nog niet duidelijk of de botsing een ongeluk was of opzettelijk. De chauffeur wordt daarom bewaakt. Het verlies van vier agenten in één klap is volgens chef Ashton het grootste ooit in Victoria.