‘Te vriendelijk' duivelsbeeld beroert de gemoederen mvdb

15 januari 2019

18u11

Een groot deel van de bewoners van de Spaanse stad Segovia heeft kritiek op een beeld van de duivel. Het gezicht van de duivel zou 'te vriendelijk' zijn.

De bronzen sculptuur is gemaakt als eerbetoon aan een lokale legende, die zegt dat hij door de duivel werd verleid tot het bouwen van het beroemde aquaduct in de stad in de regio Castilië en León .

Een deel van de inwoners ziet de satan, die lachend een selfie maakt met een telefoon, als te joviaal. Een rechter heeft nu beslist dat het kunstwerk 'in de wacht wordt gezet'. Het zou onder meer te beledigend zijn voor christenen.

Meer dan 5.400 mensen, ongeveer tien procent van het totale inwonersaantal van Segovia, hebben een petitie getekend die zegt dat het beeld “het kwaad verheerlijkt”. Kunstenaar José Antonio Abella is verrast door de kritiek op zijn creatie. Abella zegt alleen maar een eerbetoon te willen geven aan de stad waar hij vandaan komt, op 90 kilometer van Madrid.