"Te veel seks en drugs": AfD wil legendarische techno-club Berghain in Berlijn sluiten

19 april 2018

15u15

Bron: Berliner Morgenpost, MixMag 0 De Duitse extreem-rechtse partij AfD (Alternative für Deutschland) heeft een formeel verzoek ingediend om de vergunning van de legendarische techno-club Berghain in Berlijn in te trekken.

De extreemrechtse politieke partij diende het verzoek in bij het districtsbureau van de Berlijnse wijk Friedrichshain-Kreuzberg. Het document wil de huidige vergunning laten intrekken. "Er is te veel seks en drugs", klinkt het in het verzoek. De brief maakt melding van overmatig druggebruik en verwijst naar de dood van een Amerikaanse toeriste door een overdosis. In een nieuwe vergunning zou de club strengere openingsuren moeten opgelegd krijgen: van 22 uur tot 6 uur. Dat zou het druggebruik moeten beperken en een normaler slaappatroon moeten toelaten bij de bezoekers, die nu vaak veel langer doorfeesten. Om het verspreiden van seksueel overdraagbare ziektes te beperken zou er meer licht moeten komen in de club.

Maximilian Schirmer, ook lid van de districtsraad van Friedrichshain-Kreuzberg maar dan voor een linkse partij, plaatste het document van AfD op Twitter. In een reactie merkte een andere Twitter-gebruiker op dat AfD-vertegenwoordiger Sibylle Schmidt, auteur van het verzoek, zelf ook evenementen organiseert en dus mogelijk niet alleen politieke doelen nastreeft door Berghain te viseren. Schmidt is immers geen onbekende in de Berlijnse clubscene.

Die #AfD möchte in #Berlin das #Berghain schließen lassen und den Darkroom ausleuchten! Na jetzt verscherzen sie es sich endgültig mit allen unter 40. #friedrichshain #Kreuzberg #techno pic.twitter.com/wQ7hkwtxLF Maximilian Schirmer(@ MaxMenkenke) link