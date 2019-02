“Te seksistisch”: stewardessen onder vuur omdat ze in uniform burlesk optreden geven

Sven Van Malderen

19 februari 2019

16u36

Bron: Forbes

Twee stewardessen van American Airlines liggen onder vuur omdat ze in uniform te zien waren tijdens een burlesk optreden. Volgens APFA, de vakbond van het Amerikaanse cabinepersoneel, kan zo’n gedrag niet door de beugel. “De tijdsgeest is zodanig veranderd dat we dit niet door de vingers kunnen zien”, stelt voorzitster Lori Bassani. Een onderzoek zit in de pijplijn.