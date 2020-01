“Te laat om te vertrekken”: noodwaarschuwing voor bosbrand in de buurt van hoofdstad Canberra SVM

28 januari 2020

08u34

Bron: Belga 1 Verschillende zuidelijke voorsteden van de Australische hoofdstad Canberra hebben een noodwaarschuwing gekregen omdat er een grote bosbrand woedt in de buurt van Namadgi National Park.

De brandweer vroeg de bewoners van de gemeente Tharwa en een aantal landelijke gebieden in het zuiden van Canberra om "onmiddellijk een schuilplaats te zoeken". "Het is nu te laat om te vertrekken. Als je niet in het gebied bent, keer dan niet terug", luidde de boodschap van het Agentschap van de hulpdiensten van het het Australisch Hoofdstedelijk Territorium (ACT) aan de bewoners. Volgens het overheidsagentschap bestrijkt de brand 4.646 hectare en komt daar ondanks de inzet van de brandweer elk uur 400 hectare bij.

Het hoofd van de brandweer van het ACT waarschuwde de inwoners van Tharwa dat het even kan duren vooraleer de brand onder controle zal zijn. De ACT-regering heeft voor het hele territorium tot zondag de alarmfase afgekondigd omdat de grillige wind en de hoge temperaturen de bosbrand kunnen verergeren.

Het ACT was tot nu grotendeels gespaard gebleven van de bosbranden. Die hebben al meer dan 12 miljoen hectare bos vernield in het oosten en het zuiden van Australië.