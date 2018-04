"Syrische rebellen stemmen toe met vertrek uit Douma" Ook akkoord met Syrische rebellen voor evacuatie van burgers in Douma TT

01 april 2018

11u09

Bron: Belga 0 Er is een akkoord gesloten tussen Rusland en de rebellen die Douma controleren. Zowel over het vertrek van de rebellen als over de evacuatie van burgers zou er een akkoord gevonden zijn. Dat meldt het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Douma is de laatste rebellenenclave in Oost-Ghouta, vlakbij de Syrische hoofdstad Damascus.

"Er werd een gedeeltelijk akkoord afgesloten tussen de groep Jaish al-Islam en Rusland, rond de evacuatie van honderden burgers naar Idlib", een regio in het noordwesten van Syrië die in handen is van de rebellen, aldus de directeur van het Observatorium Rami Abdel Rahmane. In het akkoord is opgenomen dat de strijders van Jaish al-Islam, hun families en de burgers van Douma naar het noordoosten van de provincie Aleppo zullen trekken. Volgens het Mensenrechtenobservatorium zal de Russische militaire politie de stad binnen gaan.

Volgens Rahmane zouden 1.300 personen geëvacueerd worden.

"Een nieuwe reeks onderhandelingen heeft zaterdag plaatsgevonden, en er werd een akkoord gesloten om humanitaire gevallen naar het noorden van Syrië te evacueren", bevestigt het burgercomité van Douma dat deelneemt aan de onderhandelingen. Vanochtend zou dan ook een akkoord over het vertrek van de rebellen zijn gevolgd.

45.000 mensen weg

Een groep rebellen is ook effectief aan de aftocht begonnen. Syrische staatsmedia meldden dat de opstandelingen op weg zijn naar Idlib in het noordwesten. Dat is nog altijd in handen van tegenstanders van het regime van president Bashar al-Assad.

In totaal werden op tien dagen tijd volgens het Mensenrechtenobservatorium al meer dan 45.000 rebellen en burgers uit Oost-Ghouta geëvacueerd. Het regime controleert 95 procent van de regio, sinds het in februari met de steun van het Russische leger een offensief gelanceerd heeft op Oost-Ghouta.

De Syrische krant al-Watan maakt eveneens melding van een akkoord, en baseert zich daarvoor op "diplomatieke bronnen". Rebellengroep Jaish al-Islam heeft nog niet gereageerd op het nieuws, en ook vanuit Rusland is er nog geen bevestiging.

Het heroveren van de volledige controle over Oost-Ghouta, het laatste rebellenbolwerk bij de hoofdstad Damascus, zou een belangrijke overwinning betekenen in de burgeroorlog voor het regime van president Bashar al-Assad. Het Syrische leger beloofde gisteren nog om "te blijven strijden" om ook Douma te veroveren.

Sinds het begin van het offensief kwamen meer dan 1.600 burgers om het leven.