"Syrische helikopters voerden gifgasaanval uit"

11 april 2018

Bron: ANP

Het onlineonderzoeksplatform Bellingcat acht het aannemelijk dat als er gifgas is gebruikt in Oost-Ghouta, het Syrische leger die aanval heeft uitgevoerd. Het is "zeer waarschijnlijk" dat zaterdag tientallen mensen om het leven zijn gekomen door een gifgasaanval met helikopters die afkomstig waren van een steunpunt van de Syrische luchtmacht in de buurt. Dat bericht heeft Bellingcat woensdag naar buiten gebracht.