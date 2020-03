"Syriër doodgeschoten bij onlusten aan Turks-Griekse grens” Kind komt om bij schipbreuk voor kust Lesbos HLA TT

02 maart 2020

11u18

Bron: Belga, Reuters 10 Bij onlusten aan de Turks-Griekse grens is volgens Turkse bronnen een Syrische migrant om het leven gekomen. De Syriër zou een kogel in zijn keel hebben gekregen nadat Griekse grenswachten het vuur openden op de duizenden migranten die aan de grens zijn verzameld. Turkije heeft zoals bekend de grens langs zijn kant wagenwijd opengezet, maar aan Griekse zijde blijft de poort dicht.

Steeds meer migranten verzamelen zich aan Grieks-Turkse grensovervangen nadat Turkije afgelopen weekend besliste om Syriërs, maar ook Afghanan, Iraniërs, Irakezen en anderen niet meer te verhinderen naar Europa te gaan. Volgens Turkije doet het dat omdat het honderdduizenden nieuwe vluchtelingen verwacht die proberen te ontsnappen aan het geweld van de Syrische burgeroorlog in de provincie Idlib, aan de grens met Turkije. Waarnemers zien er echter vooral een drukkingsmiddel richting de Europese Unie in, om meer steun voor de oorlog in Syrië te krijgen.

Per bus naar de grens

Veel migranten worden per bus naar grensplaatsen als Ipsala gebracht. Daar houdt Griekenland de grens echter potdicht, en zijn extra troepen ingezet om de migranten tegen te houden die zich nu in niemandsland bevinden. De Griekse grenspolitie, maar ook het leger, zet daar traangas in om de migranten tegen te houden.



Volgens getuigen zou daarbij ook met echte kogels zijn geschoten, en werd een Syrische man uit Aleppo in de keel geraakt. Athene ontkent dat de man overleden is door een Griekse kogel. Een video die op Twitter circuleert is volgens de Grieken “fake news” en “Turkse propaganda”. Op de beelden is een hevig bloedende man te zien waarbij omstaanders hem wanhopig proberen te helpen.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis riep gisteren de noodtoestand uit en heeft hulp gevraagd aan het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Griekenland zegt de hele maand geen nieuwe asielaanvragen te zullen behandelen. Europees president Charles Michel bezoekt de grens vandaag.

Kind overleden bij schipbreuk

Eerder vandaag was voor de kust van het Griekse eiland Lesbos een kleine jongen om het leven gekomen bij schipbreuk van een vluchtelingenbootje. Een vaartuig kantelde om rond 08.30 uur lokale tijd (07.30 uur Belgische tijd) voor de kust van het Griekse eiland in de Egeïsche Zee. "46 mensen zijn veilig en wel", aldus de woordvoerder. Een kind werd echter bewusteloos boven water gehaald en kon niet meer gereanimeerd worden. Een tweede kind ligt in het ziekenhuis.

Volgens lokale media zagen de migranten een patrouilleschip van de Griekse kustwacht, waarop ze gaten sloegen in het vaartuig om als schipbreukelingen te worden gered. De kustwacht is dan verplicht ze aan boord te nemen en naar Griekenland te brengen.