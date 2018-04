"Syrië wordt vier weken lang voorzitter van de VN-conferentie over ontwapening " kg

11 april 2018

14u48

Bron: Belga, UN Watch 0 Uitgerekend Syrië neemt binnenkort voor een maand het voorzitterschap over bij de Conferentie over Ontwapening onder de koepel van de Verenigde Naties. Dat blijkt uit informatie op de website van de organisatie. De Syrische regering wordt nu net door het westen beschuldigd van het gebruik van chemische wapens.

Omdat het voorzitterschap van de VN-conferentie voor ontwapening volgens het alfabet van land tot land wisselt, is momenteel Zwitserland aan de beurt, van 28 mei tot 24 juni volgt Syrië, vooraleer Tunesië en Turkije de scepter overnemen.

Het forum in Genève richt zich onder andere op ontwapening en wapencontrole, en in het bijzonder het verbod op nucleaire en chemische wapens. Dat Syrië het voorzitterschap krijgt, net nu het beschuldigd wordt van het gebruik van gifgas, stuit dan ook op veel protest.

Hillel Neuer, directeur van de United Nations Watch, de waakhond die de VN in het oog houdt, zegt dat het Syrische voorzitterschap een totaal verkeerd signaal zou uitzenden. "Het Syrische regime van Bashar Al-Assad het voorzitterschap geven over globale chemische en nucleaire ontwapening, zou net zijn alsof we een serieverkrachter de leiding geven over een opvancentrum voor vrouwen,"aldus Neuer.