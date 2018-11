“Swing state” Florida zal stemmen met de hand hertellen AW

16 november 2018

08u56

Bron: Belga 0 In de Amerikaanse staat Florida moeten de stemmen voor de senaatsverkiezing nu ook handmatig geteld worden nadat er bij een machinale hertelling opnieuw geen duidelijke winnaar uit de bus kwam. Met de hertelling duurt het minstens tot zondag voordat geweten zal zijn wie senator wordt: de Republikeinse huidige gouverneur Rick Scott of de Democraat Bill Nelson, die vandaag al senator is.

Volgens de plaatselijke krant Tampa Bay Times beval de secretary of state van Florida Ken Detzner een handmatige hertelling van alle stemmen in de senaatsrace, en ook in de race voor de post van commissaris voor landbouw.



Met het bevel tot hertelling krijgen de 67 kiesdistricten drie dagen om door de duizenden kiesbrieven te gaan die door de machines werden geweigerd door "overvotes" (waarbij de kiezer klaarblijkelijk meer dan één kandidaat koos) en "undervotes" (de kiezer koos geen kandidaat). Door richtlijnen vanuit de staat zullen ze proberen uit te maken hoe de kiezers wilden stemmen.

Na de machinale hertelling die gisterenmiddag afliep, stond de Republikein Scott op kop met 12.600 stemmen of 0,15 procent. Hij kreeg er volgens CNN enkele stemmen bij achter zijn naam, maar niet voldoende om geen handmatige hertelling te vermijden. Die komt er automatisch wanneer er tussen twee kandidaten minder dan 0,25 procent verschil zit.

“Swing state"

Het is niet de eerste keer dat in "swing state" Florida de stemmen herteld moeten worden. In 2000 moesten in de staat de stemmen herteld worden voor de presidentsverkiezingen. Uiteindelijk won de Republikein George W. Bush er van de Democraat Al Gore met slechts 537 stemmen voorsprong, nadat Bush naar het Hooggerechtshof was gestapt tegen die hertelling.