“Sundae Bloody Sundae”: ophef over campagneslogan van McDonald’s ttr

31 oktober 2019

19u48

Bron: The Guardian 0 Er is veel kritiek op een nieuwe reclamecampagne van McDonald’s in Portugal. “Sundae Bloody Sundae” luidt de slogan waarmee de fastfoodketen zijn halloweenijsjes wil promoten. De slogan is een knipoog naar het wereldbekende nummer van U2: Sunday Boody Sunday. Dat lied gaat over een van de meest bloedige en zwartste momenten in de geschiedenis van Noord-Ierland.

Op 30 januari 1972 kwam het in de stad Londonderry (Derry voor de republikeinen) tot katholiek protest tegen het Britse bestuur over Noord-Ierland. Britse militairen openden die dag het vuur op de betogers. Er werden toen veertien ongewapende jongens en mannen doodgeschoten. Bloody Sunday was een van de meest bloedige en zwartste momenten in ‘The Troubles’, het dertig jaar durende burgerconflict in Noord-Ierland. Daarbij kwamen in drie decennia tijd 3.500 mensen om.

De advertentie met de opvallende slogan zorgde voor grote verontwaardiging op sociale media. McDonald’s liet intussen weten dat het promotiemateriaal uit alle filialen in Portugal werd verwijderd. “De campagne staat in teken van Halloween. We wilden niet op een gevoelloze manier refereren aan een historische gebeurtenis. Het was niet de bedoeling om iemand van streek te maken of te beledigen. We willen ons dan ook verontschuldigen”, zei een woordvoerster van McDonald’s Portugal vandaag.

Portugal is cancelled. pic.twitter.com/X1egoGRq9j MyLimes Na gCopaleen(@ bigmonsterlove) link

Niet de eerste keer

McDonald’s is niet het eerste grote bedrijf dat refereert aan een pijnlijk hoofdstuk uit de Noord-Ierse geschiedenis. Het Amerikaanse bedrijf Ben & Jerry verontschuldigde zich in 2006 nadat het Black and Tan-ijs op de markt bracht. Ook Nike deed zes jaar later hetzelfde. Het bedrijf ontwierp toen een paar sneakers met de naam “Black and Tans”.

De Black and Tans was de naam van een paramilitair leger dat van 1920 tot 1921 door de Britse regering werd ingezet voor de strijd tegen het IRA ten tijde van de Ierse onafhankelijkheidsoorlog. Geweld werd hierbij niet geschuwd. De erg gewelddadige groep schoot op 21 november 1920 op een menigte die de voetbalfinale Tippery-Dublin bekeek in het Croke Park stadion in Dublin. Veertien mensen kwamen die dag om het leven.