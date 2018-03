'Sugar daddy' spoorde beroemde Canadese 'cokebabes' aan tot luxueuze drugscruise met 95 kg cocaïne jv

21 maart 2018

07u53

Bron: news.com.au 0 De jongste van de twee Canadese 'coke babes' die in augustus 2016 op een luxecruiseschip gepakt werden met 95 kg cocaïne in hun bagage, is voor de rechter in Sydney verschenen. Melina Roberge (24) zei dat haar sugar daddy de twee dames zover had gekregen.

Melina Roberge en voormalig pornoster Isabelle Lagace (30) haalden twee jaar geleden na hun arrestatie de internationale pers, toen hun glamoureuze foto's op Instagram viraal gingen. Samen met de 64-jarige Andre Tamine smokkelden ze voor 21 miljoen dollar aan coke mee in hun bagage tijdens een luxueuze cruise op de Grote Oceaan. De meisjes hadden daar blijkbaar geen stress door: ze postten lustig foto's van hun droomvakantie op Instagram.

Aan de rechter verklaarde Roberge dat ze 100.000 dollar zou krijgen voor haar aandeel in de drugssmokkel. Nog vóór de luxecruise mocht ze samen met Lagace eersteklas naar Marokko vliegen en werd ze "overladen met geschenken". De dames werkten als escortes en Roberge hield 10.000 euro cash geld over aan haar trip. Roberge weigerde naar eigen zeggen een eerder aanbod om drugs te importeren.

Maar tegen de drugscruise zei ze niet nee. Samen met Lagace zou ze de glamoureuze dekmantel zijn voor de drugssmokkel. Ze kreeg 4.000 euro zakgeld van haar sugar daddy. De drie Canadezen waren zes weken lang onderweg voor de "reis van hun leven". Ze scheepten in in het Engelse Southampton en stopten onder meer in New York, Zuid-Amerika en Tahiti, om daarna koers te zetten naar Sydney. Volgens Roberge kwam de 95 kg cocaïne aan boord van de MS Sea Princess tijdens de halte in Peru. Ze pleitte schuldig aan drugshandel voor 29 van de 95 kg coke. 23 kg was pure cocaïne. Haar deel van de drugs werd gevonden in de cabine die ze deelde met Lagace.

Voor de drugstrip had Roberge haar toenmalig vriendje Jo ingelicht. Dat blijkt uit een sms'je van Jo aan Melina Roberge. Ook aan een vriendin had Roberge over de reis verteld.

Wie haar sugar daddy was, wou Roberge uit angst voor haar eigen veiligheid en die van haar familie en vrienden in Canada niet zeggen. Ze zei enkel dat hij "bekend is bij de overheid". Ze verontschuldigde zich nog wenend bij het "Australische volk". "Sinds ik vastzit, heb ik mensen ontmoet die worstelen met een drugsverslaving", zei ze snikkend. "Daar wil ik geen aandeel in hebben."

Vorig jaar had Lagace tijdens haar proces meteen schuldig gepleit. Ze kreeg 7,5 jaar. De aanklager vindt niet dat Roberge recht heeft op zo'n "milde" straf, omdat zij haar schuld aanvankelijk wou aanvechten en omdat ze "een vertrouwelijk onderdeel van een uitgewerkt plan" was. Haar advocaat minimaliseert die rol en argumenteerde dat haar vingerafdrukken op geen enkel pakje drugs in de vier tassen teruggevonden werden.

Het verdict valt later.