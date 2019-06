‘Street pooling’ ware plaag in Parijs: inwoners draaien brandkranen open, jongetje (6) kritiek nadat hij door waterstraal in de lucht wordt gekatapulteerd Karen Van Eyken

28 juni 2019

12u21

Bron: Le Parisien, 20min.fr, France Bleu 0 Hittegolf Wanneer het volop zomert, keert ook een bizar fenomeen terug naar de straten van Parijs: street pooling. Inwoners die verkoeling zoeken, openen brandkranen en laten hun buurt in het water baden. Maar dat is niet zonder gevaar. Om nog maar te zwijgen over de waterverspilling.

Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van de Parijse brandweer, werden woensdagavond opnieuw meerdere brandkranen opengedraaid in voorstad Saint-Denis. Een kind van zes jaar werd daarbij “hoog in de lucht gegooid door een krachtige waterstraal van enkele meters hoog”, zo verklaarde Florian Lointier van de brandweer.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek het Syrische jongetje meerdere breuken te hebben opgelopen. Vervolgens kreeg hij tijdens het vervoer naar het ziekenhuis een hartstilstand. Hij zweeft nog steeds tussen leven en dood.

Laurent Russier, de burgemeester van Saint-Denis reageerde gisteren geëmotioneerd toen hij benadrukte hoe gevaarlijk street pooling is: “Zelfs een hittegolf rechtvaardigt het willekeurig openen van brandkranen niet”, zei hij. Sinds 1 juni is er al 25 maal een brandkraan op onwettige manier opengedraaid.

Het fenomeen dat komt overgewaaid uit de Verenigde Staten, dook voor het eerst bij onze zuiderburen op in de zomer van 2015 en is sindsdien een weerkerend probleem wanneer de temperaturen oplopen. Twee jaar later werden op een weekend tijd zelfs 200 brandkranen geopend in Parijs. De waterbeheerder rekende uit dat dit neerkwam op een verspilling van maar liefst 600.000 kubieke meter drinkwater, het equivalent van 240 olympische zwembaden. Of een verlies tussen 2 en 3 miljoen euro.

Vorig jaar werden er minder inbreuken vastgesteld, vermoedelijk omdat er geen lange periodes met hoge temperaturen waren. Maar tijdens de extreme hittegolf die Frankrijk momenteel treft, zou street pooling wel weer een hoge vlucht kunnen nemen, vrezen de autoriteiten.

In theorie riskeert een onverlaat tot 5 jaar cel en een boete van 75.000 euro. Maar in de praktijk komt het zelden tot een veroordeling.