"Stormy Daniels heeft bewijzen van affaire met Trump" zegt advocaat, zwaaiend met dvd TT

25 maart 2018

17u29

Bron: Belga, Reuters, The New York Times 108 Stephanie Clifford, die als pornoactrice de naam Stormy Daniels gebruikt, heeft blijkbaar bewijzen van een vroegere affaire met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat zei althans haar advocaat Michael Avenatti voorafgaand aan een interview van CBS met haar dat vanavond - vannacht bij ons - wordt uitgezonden.

Avenatti zette eerder op Twitter al een foto met een cd of dvd met de boodschap: "Als een beeld meer waard is dan 1.000 woorden, hoeveel is dit dan waard? ? ? ? ". Aan de zender CNN zei Avenatti dat de foto een waarschuwing voor Trump en zijn ploeg was. Toch zegt hij dat vanavond niet alle bewijzen op tafel zullen komen. "We zouden wel gek zijn", klonk het in een tweet. "Dit is niet het einde, dit is pas het begin."

Stephanie Clifford zegt dat ze in 2006 een affaire met Trump had, wat de president ontkent. Trumps advocaat Michael Cohen sloot voor de presidentsverkiezing van 2016 een overeenkomst met Clifford: hij betaalde haar 130.000 dollar in ruil voor haar stilzwijgen. Clifford voert nu aan dat deze overeenkomst niet geldig is omdat Trump zelf ze niet ondertekende. Ze trok naar een rechtbank in Californië.

If “a picture is worth a thousand words,” how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR Michael Avenatti(@ MichaelAvenatti) link

Note: (a) not all of our evidence will be mentioned/displayed tonight – that would be foolish; (b) we are not sure what CBS will include but we know a lot from the full interview will have to be cut bc of the time allowed; (c) tonight is not the end – it’s the beginning. #basta Michael Avenatti(@ MichaelAvenatti) link

Advocaten trekken zich terug

Nog meer slecht nieuws voor Trump kwam er in het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. Nadat donderdag Trumps advocaat John Dowd opstapte omdat hij het niet eens was met de president over hoe hij zou moeten omgaan met het onderzoek van speciaal aanklager Mueller, werpen nu ook twee andere advocaten de handdoek, nog voor ze aan hun taak konden beginnen.

Joe diGenova en Victoria Toensing, twee advocaten die ook samen een koppel vormen, werden vorige week aangekondigd als nieuwe advocaten die de president zouden bijstaan in het onderzoek. Maar de aanstelling was controversieel. Zo heeft diGenova de FBI en het ministerie van Justitie in het verleden beschuldigd van een samenzwering tegen Trump. Volgens de advocaat proberen de instellingen de president erin te luizen met valse beschuldigingen.

"De president is ontgoocheld dat conflicten joe diGenova en Victoria Toensing ervan weerhouden zijn speciaal juridische team te vervoegen", luidde een mededeling van het Witte Huis.