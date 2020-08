“Stoppen nu, er zijn kinderen hier!”: ruzie om mondmasker ontaardt in vechtpartij aan boord van KLM-vliegtuig naar Ibiza SVM

02 augustus 2020

11u51 155 Aan boord van een KLM-vliegtuig is afgelopen week groot tumult uitgebroken. Dat meldt de Amsterdamse nieuwszender AT5. Een passagier zou geweigerd hebben om een mondmasker te dragen, de ruzie ontaardde vervolgens in een vechtpartij.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het toestel was onderweg van Schiphol naar Ibiza. De beelden laten zien hoe er flink gevochten wordt. Een passagier met ontbloot bovenlijf lijkt aan de basis van de problemen te liggen. Hij draagt geen mondmasker, terwijl dat wel verplicht is in het vliegtuig.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hier!”, riep een andere passagier toen de situatie escaleerde. Even later is te zien dat de amokmaker door andere reizigers in het gangpad op de grond gedrukt wordt.

De onruststoker was overigens niet de enige passagier die de regels niet respecteerde. Er werden uiteindelijk twee mannen aangehouden. “Het ging niet om Nederlanders, ze waren wel onder invloed van alcohol”, aldus een woordvoerder van KLM. Bij het incident raakte uiteindelijk niemand gewond.

Lees ook: IN KAART. Code groen, oranje of rood op reis: wanneer moet je in quarantaine? En mag je nog vertrekken? (+)