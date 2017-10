"Stop met de samenzweringstheorieën": politie Las Vegas geeft opheldering over ontbrekende zes minuten Nog steeds 45 gewonden in ziekenhuis na schietpartij in Las Vegas TT

Bron: Belga, Business Insider 0 REUTERS "Nee, er is geen samenzwering gaande tussen de FBI, de politie van Las Vegas, en de eigenaar van het hotel. Niemand probeert iets te verstoppen." Sheriff Joe Lombardo heeft op een persconferentie gisterenavond meer uitleg gegeven over het vermeende 'gat' van zes minuten in de tijdslijn van de schietpartij van twee weken geleden. De officiële balans van schietpartij werd bijgesteld naar 58 doden en 546 gewonden.

Eerder deze week gaf de politie een gedetailleerde tijdslijn vrij over de gebeurtenissen van zondag 1 oktober. Om 21.59 uur lokale tijd werd Jesus Campos, veiligheidsagent in het Mandalay Bay-hotel, door Stephen Paddock in zijn been geschoten, waarna hij alarm sloeg via zijn radio. Zes minuten later, om 22.05 uur, opende Paddock vanuit zijn hotelkamer het vuur op de duizenden festivalgangers, waarna het hotel de politie verwittigde dat er geweerschoten te horen waren. Om 22.17 uur kwamen de eerste agenten aan bij Paddocks kamer, die toen al zelfmoord had gepleegd.



Die uitleg liet het publiek echter in verwarring achter. Want hoe kon het dat er maar liefst zes minuten verstreken tussen het moment dat Campos werd neergeschoten en hij om hulp vroeg, en het moment dat de politie werd opgeroepen? Al snel ontstonden op sociale media allerlei schimmige samenzweringstheorieën, de ene al gekker dan de andere.



Zo zou er een tweede schutter zijn geweest, of zou Paddock zelf ook een slachtoffer zijn van een andere dader die de schuld in zijn schoenen probeerde te schuiven. Anderen waren er dan weer van overtuigd dat het hotel zelf in het complot zat, aangezien de medewerkers pas zes minuten na de melding van hun veiligheidsagent de politie verwittigden.

Niet 21.59 uur, wel 22.05 uur

Maar daar is helemaal niets van aan, zegt de politie nu. Hoewel de informatie die begin deze week werd gegeven "niet onjuist" was, zijn enkele "omstandigheden" niet accuraat weergegeven. Zo blijkt nu dat Campos niet om 21.59 uur werd neergeschoten, maar wel rond 22.05 uur, slechts enkele momenten voordat Paddock het vuur opende op het festivalpubliek. 21.59 uur is wel het moment dat in het veiligheidslogboek van het hotel werd ingegeven als het moment waarop Campos naar de 32ste verdieping van het hotel werd gestuurd. De veiligheidsdiensten hadden een alarm gekregen dat er in het hotel een deur al lange tijd open stond.



Pas een vijftal minuten later kon Campos zich toegang verschaffen tot het verdiep, aangezien de eerste deur die hij probeerde door Paddock was gebarricadeerd. Nog enkele momenten later werd hij al door Paddock neergeschoten, waarna hij meteen alarm sloeg via zijn gsm en radio.

Massa informatie

Sheriff Lombardo wees dan ook elke samenzweringstheorie van de hand, net als beschuldigingen van fouten. "In de publieke opinie is het woord 'incompetentie' gevallen, en ik voel me daardoor absoluut beledigd", zei hij.



De gerechtelijke onderzoekers doen er alles aan om de massa informatie die ze gekregen hebben, op de juiste plaats in de puzzel in te passen. Het gaat om veiligheidslogs, ondervragingen van Campos, camerabeelden, telefoon- en radiogesprekken en getuigenverhoren. "Dat alles brengen wij samen tot één geheel. Er is dus helemaal geen samenzwering gaande tussen de FBI, de politie van Las Vegas en de eigenaar van het hotel."

Geen duidelijkheid over motief

Tijdens dezelfde persconferentie gaf FBI-agent Aaron Rouse, die het onderzoek naar de schietpartij leidt, aan dat er nog steeds geen duidelijkheid is over het motief van de 64-jarige dader Stephen Paddock. Hoewel terreurgroep Islamitische Staat (IS) er als de kippen bij was om de schietpartij op te eisen, zegt Rouse dat er nog geen bewijzen zijn die aantonen dat Paddock handelde "vanuit een ideologie of in naam van eender welke groepering".



Op 1 oktober opende Paddock vanuit zijn kamer op de 32ste verdieping van het hotel Mandalay Bay het vuur op een menigte van 22.000 mensen die een countryfestival bijwoonden. De speurders gaven gisteren aan dat de zestiger ook "bewust" op kerosinetanks van de luchthaven McCarran heeft geschoten, maar ze benadrukten dat de kans zeer klein is dat de brandstof door een kogel tot ontploffing gebracht zou kunnen worden.

