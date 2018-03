"Stop criminele bende motorclub te noemen" "Dagelijks last" mvdb

08 maart 2018

10u15

Bron: ANP - Eigen berichtgeving 0 Twee dagen na de grootschalige politieactie in Limburg waarbij twaalf leden van de Hells Angels zijn opgepakt en een omvangrijk wapenarsenaal in beslag is genomen, trekt de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) aan de alarmbel.

Zij zijn het beu dat de ruim 700.000 Nederlanders die voor hun hobby motorrijden door het woord 'motorclub' in verband worden gebracht met criminele motorbendes. De leden van de KNMV hebben daar dagelijks last van.

Motorclubs krijgen bijvoorbeeld steeds vaker te horen dat ze niet welkom zijn als ze in een horecagelegenheid willen reserveren. Ook krijgen ze van gemeenten niet altijd toestemming om een familie-evenement te organiseren. Het woord 'motorclub' wordt zo "misbruikt".

Uit onderzoek van de universiteit van Leiden uit september 2017 blijkt dat meer dan de helft van leden van Nederlandse outlaw-motorclubs als Satudarah, No Surrender, Hells Angels, Bandidos (allen zijn ook in ons land actief, red.) ooit veroordeeld is voor een geweldsmisdrijf. Een op de drie leden met een strafblad heeft bovendien meer dan tien veroordelingen achter zijn naam staan.

Outlaw motorcycle gangs

De belangenvereniging vindt dat de Nederlandse parlementairen niet meer zouden moeten spreken over criminele motorclubs als het eigenlijk gaat over outlaw motorcycle gangs. "Het beschadigende effect zit hem in het feit dat gemakshalve meestal de toevoeging 'criminele' wordt weggelaten, waardoor in woord en geschrift de werkelijke betekenis van het woord 'motorclub' voortdurend geweld wordt aangedaan", aldus de belangenvereniging van en voor motorrijders.