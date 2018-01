'Stinkyleaks': personeel ambassade klaagt over hygiëne Assange FT

Bron: International Business Times 0 AFP Klokkenluider Julian Assange komt aan het raam piepen in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Hij woont er nu al vijf jaar. Niet alleen politieke redenen zouden aan de basis liggen waarom men klokkenluider Julian Assange uit de ambassade van Ecuador wil, ook zijn persoonlijke hygiëne wordt genoemd. De man woont al vijf jaar achter gesloten deuren in Londen en zou zich niet verzorgen. Dat zegt een welingelichte bron.

De Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken, María Fernanda Espinosa, wil Wikileaks-oprichter Julian Assange - intussen 46 - weg. Hij woont al sinds juni 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. De Zuid-Amerikanen zijn de activist zat, maar willen ook niet dat hij vervolgd wordt wanneer hij opnieuw de straat opgaat. Er wordt daarom naar een waardige oplossing gezocht, klinkt het. Assange werd in december officieel Ecuadoraan en hij kreeg intussen een paspoort. Ecuador polste bij de Britten of ze Assange een diplomatieke status kunnen verlenen, maar dat zien zij niet zitten. Diplomaten zijn immers politiek onschendbaar en mogen vrij reizen. Voor Groot-Brittannië is de enige oplossing dat Assange zich voor de rechter verantwoordt.

Dat de Ecuadoranen helemaal klaar zijn met de Australische activist, is nu ook op een andere manier duidelijk geworden. Volgens bronnen zou Assange zich niet verzorgen. Zo zou ambassadepersoneel al meermaals geklaagd hebben over diens slechte hygiëne. "Het lijkt erop dat hij zich niet wast", vertelde de bron die Assange onlangs opzocht in de ambassade. Jérémie Zimmermann, een vriend en voormalig collega van Assange, schreef in 2012 al dat Assange zich niet douchte "tenzij de mensen om hem heen hem onder de douche dwongen". Hij zou ook dagenlang dezelfde kleren dragen.

Een van de dichtste assistenten van Assange, Daniel Domscheit-Berg, merkt ook op dat Assanges kleren onder de vetplekken zitten. "Julian at alles met zijn handen en hij veegde zijn vingers altijd af aan zijn broek. Ik heb in mijn leven nog nooit een broek gezien die zo vettig is als de zijne."