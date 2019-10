“Steun voor afzetting Trump bij geheime Republikeinse stemming” Ruben Koenes

06 oktober 2019

21u28

Bron: AD.nl 7 De steun voor de Amerikaanse president Trump brokkelt af binnen zijn eigen partij. Volgens Cook Political Report is er een geheime stemming geweest onder Republikeinse congresleden over een eventuele afzetting, waarbij er een “significante hoeveelheid” steun was om Trump de laan uit te sturen.

Republikeinse congresleden zijn het vertrouwen verloren in de huidige president Trump. Tijdens privégesprekken met een verslaggever van Cook Political Report, een onafhankelijk politiek blad, zouden meerdere leden de president hebben bestempeld als “zeer ongeschikt”. “Dit kunnen ze niet openlijk zeggen, omdat het het einde van hun politieke carrière zou betekenen,” vertelt de verslaggever aan The New York Times.

Vandaag kwam naar buiten dat een tweede klokkenluider is opgedoken die zegt belastend materiaal te hebben over de contacten tussen Trump en Oekraïne. De Democratische partij startte eerder al een afzettingsonderzoek tegen Trump, omdat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. De Democraten beschouwen dat als een ongeoorloofde hulpvraag aan een buitenlandse mogendheid voor eigen politiek gewin.

Meerderheid

Hoewel de Republikeinen een meerderheid hebben in de Senaat, lijkt dit nu geen garantie op steun te betekenen voor Trump. Eerder deze week sprak de Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell nog zijn steun uit voor Trump. Andere partijleden lijken door de meest recente ontwikkelingen nu steeds grotere vraagtekens te zetten bij het functioneren van de president.