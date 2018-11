"Stem alsof je leven ervan af hangt”: geven de overlevende jongeren van de Parkland-schietpartij de doorslag bij de midterms? Studentenleiders plannen ‘Mars naar de stembureaus’ om zoveel mogelijk jongeren te laten stemmen TT

06 november 2018

11u58

Bron: The Guardian, USA Today 0 Vote for our Lives. Met die slogan hopen jeugdorganisaties vandaag zo veel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. De leuze is gebaseerd op de jongerenmarsen ‘March for our Lives’ die dit voorjaar in heel de VS werden georganiseerd na de dodelijke schietpartij op een middelbare school in Parkland, Florida. De campagne lijkt in elk geval aan te slaan.

Bij de schietpartij van 14 februari op de Stoneman Douglas High School, waarbij de 19-jarige ex-leerling Nikolas Cruz een waar bloedbad aanrichtte onder zijn vroegere medestudenten, vielen in totaal 17 doden. In de weken nadien kwamen over heel de VS duizenden jongeren op straat met een pleidooi voor striktere wapenwetten. Politici van links en rechts beloofden te luisteren, maar concrete maatregelen om de wapenwetten ook echt te verstrengen, kwamen er niet.

Vandaag, negen maanden later, hopen de overlevenden van de schietpartij opnieuw de jeugd te kunnen mobiliseren. Want als de politici niet willen luisteren, zit er maar één ding op: gaan stemmen. Veel Parkland-overlevenden waren bij de presidentsverkiezingen van twee jaar geleden nog geen 18 en mogen dit jaar dus voor het eerst stemmen. Maandenlang al doorkruisen ze de hele VS om in scholen en gemeenschapscentra jongeren aan te spreken met hun boodschap: "Stem voor onze levens.”

Ze argumenteren dat wanneer jongeren dit jaar massaal gaan stemmen, ze een kans maken de Republikeinen van de meerderheid te houden, zodat de Democraten tenminste kunnen proberen strengere wapenwetten erdoor te krijgen.

Lage opkomst

De opkomst bij tussentijdse verkiezingen is traditioneel erg laag, rond de 35 tot 40 procent. Bij de jongeren is de opkomst nog lager: in 2014 ging maar 19,9 procent van de 18- tot 29-jarigen stemmen. Maar dat zou dit jaar anders zijn. Nu al hebben bijna 40 miljoen Amerikanen gestemd via het systeem van ‘early voting’, het dubbel van in 2014. In vier staten zijn nu, terwijl de eigenlijke verkiezingsdag nog moet beginnen, al meer stemmen uitgebracht dan het totale stemaantal van 2014.

En veel stemmen komen dit jaar van jongeren. Studentenleiders roepen hun leeftijdsgenoten op massaal van hun eerste stemrecht gebruik te maken. Vandaag om 10 uur lokale tijd plannen ze een ‘mars naar de stembureaus’, waar al meer dan 500 scholen aan deelnemen.

"Stem alsof het je laatste keer is”

Vooral in Florida, waar de schietpartij van februari plaatsvond, wordt gevraagd te gaan stemmen. Emma Gonzalez, een 18-jarige overlevende, riep op een persconferentie op naar te stembus te trekken. “Morgen kan je, als je al niet gestemd hebt, een held worden voor jezelf en voor iedereen die van je houdt. De wapenwetten liggen op tafel. Onze levens liggen in handen van wie we verkiezen. Stem alsof het je laatste keer is, want dat zou effectief zo maar eens kunnen zijn.”

In The Washington Post schreef ze een opiniestuk met dezelfde boodschap. “Op 11 minuten tijd werd onze jeugd beëindigd. Onze ogen gingen open voor een harde realiteit. Massale schietpartijen gebeuren vaker in de VS dan waar ook ter wereld, en de wapenlobby koopt de stilte van te veel verkozen politici af. Achttien maanden voor de schietpartij op onze school werden 49 mensen gedood in de Pulse-nachtclub in Orlando. Vier maanden ervoor 58 mensen op een concert in Las Vegas. En op 27 oktober, 11 mensen aan de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh. Al dit tijd is er geen enkele federale wapenwet goedgekeurd. Geen enkele. (...) Hoeveel schietpartijen moeten er nog gebeuren voor onze leiders naar ons luisteren? We hebben een simpel antwoord: jonge mensen moeten stemmen. Alle 62 miljoen van ons.”

De sunshine state Florida telt traditioneel een hoge opkomst van oudere kiezers, gepensioneerden die er hun oude dag doorbrengen en vaker voor de Republikeinen stemmen. Maar Gonzalez en haar medestanders hopen dat dit jaar te veranderen.

In April, we hosted more than 2,000 walkouts across the nation to protest inaction on gun violence. Tomorrow we prove we’re just getting started. pic.twitter.com/MWtlnQePWQ National School Walkout(@ schoolwalkoutUS) link