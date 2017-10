"Stel gewelddadige taferelen Halloween strafbaar" 09u35

Morgen wordt in veel scholen Halloween gevierd, een feest dat sinds enkele jaren is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Onschuldig vertier volgens sommigen, een commercieel feest volgens anderen. Maar een gemeenteraadslid van de Nederlandse gemeente Gouda is geen fan. In die mate zelfs dat hij vindt, nu het feest in zijn ogen steeds gruwelijker wordt, dat de gewelddadige taferelen strafbaar moeten worden, schrijft het Algemeen Dagblad.

"Het gaat om de gruwelijke dingen die nagespeeld worden voor het feest. Ik zag op een promotiefilmpje voor een Halloweenfeest hoe een vastgebonden vrouw levend in brand werd gestoken. Dat vind ik zo expliciet dat er sprake is van geweldsverheerlijking. Dan mag je van mij best onderzoeken of dit strafbaar kan worden", vertelt Jacques Rozendaal aan onze Nederlandse collega's.



"In tien jaar tijd is het feest steeds gruwelijker geworden en ik heb daar grote moeite mee. Een vrouw in brand steken heeft nog maar weinig weg van een onschuldig kinderfeest. Tijdens Halloween is het normaal om angst aan te jagen met de gruwelijkste dingen. Zo leer je jonge kinderen dat Halloween een normaal feest is.'



Of het niet het allemaal gewoon een beetje bangmakerij is? "Als jonge kinderen op weg naar school een omweg maken omdat ze anders angstaanjagende dingen in de winkeletalage zien, dan vind ik dat echt te ver gaan. Met snoep ophalen langs de deuren is niets mis. We moeten ons afvragen of dit feest gezond is voor de ontwikkeling van het kind. Belangrijk is dat we hier een publiek debat over voeren. Als politicus wil ik hierover praten en bespreken of dit een ontwikkeling is die we in onze samenleving willen zien.''

Als we geweldsverheerlijking strafbaar stellen, kunnen we gelijk dat gekke Halloween uitbannen (middels strafrecht)?!https://t.co/h7Efu2saOl Jacques Rozendaal(@ JacquesRoz) link

