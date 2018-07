"Stefanie weet niet dat ze haar beide benen heeft verloren" Karen Van Eyken

03 juli 2018

11u31

Bron: ABC News 0 Stefanie Schaffer (22) was met haar familie op vakantie toen er zich afgelopen zaterdag een ontploffing voordeed op hun excursieboot voor de kust van de Bahama's. De Amerikaanse vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Haar beide benen moesten geamputeerd worden. Maar Stefanie weet dit (nog) niet.

De ontploffing gebeurde iets na 9 uur 's ochtends toen de boot voor de kust van de Exuma-archipel voer. Aan boord zaten tien Amerikaanse toeristen en twee crewleden. Op videobeelden, die werden gemaakt vanop een nabijgelegen motorboot, zijn de opstijgende rookpluimen en vlammen te zien.

Na de explosie sprongen enkele wanhopige opvarenden in het water om hun leven te redden. Andere boten snelden in allerijl naar de plek van het drama om de overlevenden uit het water te hijsen. Voor één Amerikaanse toeriste kwam alle hulp te laat. Maleka Jackson was op slag dood. Ze vierde samen met haar man vakantie ter ere van hun vijftiende huwelijksverjaardag. Echtgenoot Tyran Jackson overleefde het drama, maar liep brandwonden op.

Stefanie Schaffer uit de Amerikaanse staat Vermont kon wel gered worden, maar ze is zwaargewond. Ook haar zus Brooke, moeder Stacey en stiefvader Paul Bender raakten ernstig gewond, maar zullen vermoedelijk volledig herstellen. Ze liepen brandwonden, breuken en kneuzingen op.

Stefanie daarentegen wordt in een kunstmatige coma gehouden in het ziekenhuis van Nassau. Ze is een danseres die op dit moment nog niet weet hoe erg het met haar gesteld is.

"Het enge is dat Stefanie niet weet dat ze haar beide benen is kwijtgeraakt, en dat baart me echt zorgen," zei een familielid. "Op een gegeven moment zal ze ontwaken uit coma en beseffen dat ze geen benen meer heeft. Dat breekt mijn hart."

De oorzaak van de explosie is nog niet achterhaald. De lokale politie is met een onderzoek gestart.