"Steek ze in brand zodat ze hun god snel ontmoeten" en andere gruwelberichten die Facebook dwongen de militaire top in Myanmar te bannen Annick Wellens

29 augustus 2018

12u18 1 Facebook bande achttien private accounts van enkele topmilitairen in Myanmar. Dat doen ze naar aanleiding van een vernietigend VN rapport waarin hun gebrekkige rol als moderator wordt besproken. De militieleden of junta misbruikten sociale media immers al jaren om haat en verdeeldheid te zaaien. Berichten als "De Rohingya zijn geen mensen maar honden", waren schering en inslag.

In totaal werden 19 Facebook-accounts verwijderd, waaronder dat van opperbevelhebber Min Aung Hlaing. Daarnaast werden maar liefst 52 Facebookpagina’s en één Instagram-account weggehaald, een primeur voor Facebook om de pagina's en accounts van leidinggevenden te bannen. Het duurde ook even voordat Zuckerberg dat deed.

Enkele pagina’s werden al door bijna twaalf miljoen mensen gevolgd. Ze circuleerden dan ook al enkele jaren online en konden op die manier voldoende mensen overtuigen van de zogenaamde minderwaardigheid van de Rohingya.



Viraal op sociale media

De discriminerende uitspraken werden al snel overgenomen door de boeddhistische Myanmarezen. Ze postten - net zoals hun leiders - weerzinwekkende uitspraken als: “We moeten het uitroeien zoals Hitler bij de Joden deed, de verdomde kakkerlakken.” Op de anti-Rohingya pagina’s, gecontroleerd door het leger, waren nog meer afschuwelijke commentaren te lezen waaronder: “De Rohingya zijn geen mensen, het zijn honden die ons land, onze zuiver etniciteit en ons dierbaar water vernielen en vernietigen.” Vervolgens zetten ze aan tot etnische zuivering. “We moeten het ras uitroeien.” En al snel bereikte het geweld tegen de moslimminderheid een hoogtepunt, net zoals de berichten op sociale media.

Ze vernielen ons land, onze zuiver ras en ons water Militaire leider in Myanmar

“Steek ze in brand zodat ze hun Allah snel kunnen ontmoeten”, verscheen online, slechts enkele dagen na Zuckerberg’s verklaring in de Senaat. Daar beloofde hij om het platform beter te reguleren met bijzondere aandacht voor privacy. Maar er zou in ieder geval geen plaats zijn voor haatboodschappen op zijn platform. Tevergeefs, de racistische pagina’s van de militaire leiders in Myanmar zouden nog een jaar online blijven staan.

Onder het mom van beter laat dan nooit, maakte Facebook een dag geleden bekend dat de pagina’s en profielen verwijderd werden.

Rohingya of 'moslimminderheid'

De Rohingya zijn een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar. Ze worden reeds decennia gediscrimineerd, uitgesloten en vervolgd, de laatste jaren bereikte het geweld echter een hoogtepunt. De militaire junta voeren een schrikbewind en moorden, verkrachtingen, foltering en gevangenschap zijn daarbij hun belangrijkste wapens. Intussen nam de internationale druk om het geweld te stoppen toe. Waarna Facebook zelfs in actie trad.