"Steeds meer mensen raken ondervoed in Noord-Korea na mislukte oogst door droogte"

18 juli 2019

10u50

Bron: anp 0 buitenland Het internationale Rode Kruis (IFRC) slaat alarm over de gevolgen van de droogte in Noord-Korea. Steeds meer mensen raken ondervoed of lijden aan aandoeningen als diarree en darmklachten, waarschuwt de hulporganisatie in een verklaring.

De droogte in het geïsoleerde land begon eerder dit jaar, volgens het IFRC na maanden van uitzonderlijk grillig weer. Daardoor zijn gewassen vernietigd die tussen juni en september geoogst hadden moeten worden. De verwachte oogst is volgens de organisatie maar half zo groot als het had kunnen zijn.

De hulporganisatie heeft 250.000 Zwitserse frank (circa 225.000 euro) uitgetrokken om mobiele waterpompen in te zetten. Zo konden de landbouwopbrengsten op sommige plekken alsnog worden verdubbeld. Het Rode Kruis vraagt om nog eens 472.000 frank (omgerekend zo’n 426.328 euro) voor aanvullende maatregelen.



Noord-Korea gaat gebukt onder internationale sancties vanwege het nucleaire- en raketprogramma van het regime van Kim Jong-un. Toch weet de dictatuur volgens experts voor miljoenen dollars aan luxegoederen te importeren, waaronder ook zeker twee gepantserde limousines.