"Sporen van zenuwgif aangetroffen in restaurant en pub waar vergiftigde ex-spion gegeten en gedronken heeft" IB

11 maart 2018

05u16

Bron: BBC, Belga 3 Na de vergiftiging met zenuwgif van de Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter hebben onderzoekers sporen van het gif in een restaurant gevonden. Dat meldt de BBC. Het betreffende restaurant wordt momenteel verder onderzocht. Sergej Skripal (66) en zijn dochter Yulia (33) zouden er vorig weekeinde, enkele uren voor ze instortten op een parkbank in het Zuid-Engelse stadje Salisbury, gegeten hebben. Ook in een pub zouden sporen van het goedje zijn gevonden, volgens de zender ITV.

Onderzoekers gaan er niet van uit dat andere restaurantbezoekers gevaar lopen. Toch wordt hen gevraagd om de kleren die ze toen aanhadden, te wassen. Er zijn geen aanwijzingen dat andere gasten iets te maken hebben met het zenuwgif, klinkt het.

Volgens de commerciële zender ITV zijn er ook sporen van zenuwgif gevonden in de pub "The Mill". Honderden mensen kunnen aan het goedje zijn blootgesteld. Ook de mensen die in de pub zijn geweest, krijgen de raad uit voorzorg hun kleren te wassen. Het risico voor de bevolking blijft volgens de autoriteiten niettemin "laag".

Eerder werden ook al andere plaatsen onderzocht: de bank waar de twee zijn gevonden, het huis van Skripal en het kerkhof waar de echtgenote en zoon van de dubbelspion zijn begraven. Scotland Yard zei dat er geen opgravingen hebben plaatsgevonden, zo meldt ITV.

De ex-spion en zijn dochter werden afgelopen zondag in Salisbury aangetroffen met verschijnselen van vergiftiging. De politie zegt dat ze het slachtoffer zijn van een aanslag met zenuwgif. Hun toestand was volgens binnenlandminister zaterdag nog steeds kritiek. Een politieagent die ook gewond raakte, is "zeer ziek", maar kan praten.

"Gepast reageren"

De Britse regering zal "gepast'' reageren als een buitenlandse staat betrokken blijkt te zijn bij de vergiftiging van Skripal en zijn dochter. Dat heeft de Britse minister van Financiën Philip Hammond gezegd.

"Dit is een politieonderzoek en het bewijsmateriaal zal daarin leidend zijn en wij moeten gaan naar waar het bewijsmateriaal ons neemt", zei Hammond op de BBC. "Als het onderzoek aantoont dat er een buitenlandse staat betrokken zou zijm, dan zou dat natuurlijk zeer ernstig zijn en zal de overheid gepast antwoorden."