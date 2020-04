Spoorwegingenieur VS probeert trein in hospitaalschip te doen crashen “om wereld wakker te schudden” kv

02 april 2020

23u28

Bron: CBS, NBC 12 In de haven van Los Angeles is dinsdag een treiningenieur opgepakt omdat hij een locomotief in volle vaart van een treinspoor afreed in een poging om een aangemeerd ziekenhuisschip te rammen. Het schip helpt bij de opvang van patiënten tijdens de coronacrisis. Dat deelt het Amerikaanse ministerie van Justitie mee.

Ziekenhuisschip Mercy arriveerde deze week om duizend extra hospitaalbedden te voorzien voor niet-coronapatiënten om de lokale ziekenhuizen te ontlasten, zodat die zich kunnen concentreren op de opvang van Covid-19-patiënten.



De locomotief reed door een reeks slagbomen en hekken voor hij op zo’n 250 meter van het schip tot stilstand kwam. Niemand raakte gewond.

“Verdacht”

De 44-jarige treiningenieur Eduardo Moreno gaf tijdens zijn verhoor toe dat hij de trein met opzet deed ontsporen en op hospitaalschip Mercy wilde laten inrijden. Hij vond het hospitaalschip verdacht. “Hij dacht niet dat het schip er lag om de reden die ze zeggen”. Volgens de man was het schip er om een andere Covid-19-gerelateerde reden of in het kader van een staatsgreep, aldus de gerechtsdocumenten.



Moreno verklaarde dat hij “de mensen wilde wakkerschudden”. “Je krijgt zo’n kans maar één keer. De hele wereld kijkt toe. Ik moest wel”, vertelde hij volgens de aanklacht aan de speurders. Hij wist dat zijn stunt media-aandacht zou krijgen. “Mensen hebben geen idee wat er hier gebeurt. Nu wel.” Moreno zit momenteel in voorhechtenis en riskeert 20 jaar cel voor het vernielen van de trein.

De man werkt voor Pacific Harbor Line Inc., een treinmaatschappij die cargoladingen vervoert van de haven naar belangrijke treinverbindingen. Hij werd ter plaatse gearresteerd door een agent die de crash zag gebeuren en hem kon vatten toen hij probeerde weg te vluchten.

Volgens Phillip Sanfield, woordvoerder van de haven van Los Angeles, kwam de locomotief nooit in de buurt van het schip. De locomotief “zou eerst honderden meters over een parking moeten rijden en een kanaal oversteken vooraleer het schip te bereiken. De sporen zijn niet in de buurt van de Mercy.”