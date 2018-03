"Speurders vallen binnen in kantoren Cambridge Analytica" kv

23 maart 2018

21u34

Bron: Belga 0 De belangrijkste Britse privacytoezichthouder heeft een inval gedaan bij de Londense kantoren van het bedrijf Cambridge Analytica, dat de spil vormt van het informatieschandaal bij Facebook. Dat meldde persbureau Reuters op basis van ooggetuigen.

Het zou gaan om ongeveer twintig onderzoekers die de kantoren in het centrum van Londen binnen zijn gegaan. De toezichthouder Information Commissioner's Office (ICO) kreeg kort daarvoor al toestemming van een rechter om een inval te mogen doen en had gezegd snel actie te zullen ondernemen. De doorzoekingen maken volgens ICO slechts deel uit van een breder onderzoek naar de zaak.

Databedrijf Cambridge Analytica zou zonder toestemming persoonlijke gegevens van miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt om er kiezersprofielen in de Verenigde Staten mee te maken. Daarmee is geprobeerd het stemgedrag van mensen te beïnvloeden. Overigens verklaarde een voormalig werknemer van Cambridge Analytica aan de Britse krant Guardian dat het bedrijf ook diensten heeft verleend aan een groep die voorstander was van de brexit.

Ook in de VS en Israël wordt het schandaal onderzocht. Het misbruik heeft tot felle kritiek geleid vanuit de politiek en er is opheldering geëist. Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft excuses aangeboden en beterschap beloofd.