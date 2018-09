"Speel met mij. Niet met gsm": Emil (7) is gedrag ouders beu en gaat met leeftijdsgenoten betogen HR

05 september 2018

11u53

Bron: Hamburger Abendblatt 0 Hij ziet zijn ouders graag, daar niet van. Maar één ding kan hij niet verdragen: dat ze voortdurend met hun gsm bezig zijn. Emil (7) uit Hamburg is het beu, en daarom organiseert hij een manifestatie. Hij roept andere kinderen op om samen met hem op straat te komen.

Emil kwam op het idee toen hij met zijn vader rondliep in de metro van Hamburg, waar hij woont. "Ik vroeg iets aan mijn vader, maar hij reageerde niet", vertelt de Duitse jongen, die het kind is van twee artsen. "Papa", zei ik. "Je luistert niet echt naar me. Je kijkt naar je gsm. En jij niet alleen. Iedereen is hier gewoon naar zijn gsm aan het staren." Toen besloot hij actie te ondernemen.

De politie van Hamburg heeft intussen toelating gegeven voor zijn demonstratie, die komende zaterdag plaatsvindt. Om ze aan te vragen, kreeg hij hulp van zijn ouders. "In het begin wil ik een speech houden", aldus Emil. Dat leerde hij van zijn tante, met wie hij onlangs meeging naar een betoging. De vrouw hield toen een megafoon vast - mogelijk deed de 7-jarige daar wat inspiratie op.

200 deelnemers

"Wij zijn nochtans niet vastgekluisterd aan onze gsm", zegt mama Lisa Rustige. "Maar uiteraard checken we dagelijks meerdere keren onze werkmails, sturen we Whatsapp-berichten en scrollen we eens door Facebook." Voor Emil is dat van het goede teveel. "Mobiele telefoons storen mij", zegt hij. "Het lijkt wel of iedereen er constant mee bezig is. Als de telefoon gaat terwijl je met mij speelt, moet de die toch niet opnemen? Bel gewoon later terug. En stuur die berichten ’s avonds, als wij kinderen slapen."

Wellicht is deze 7-jarige Duitser niet de enige die zo over denkt. Ook verschillende wetenschappers, kinderartsen en psychologen zijn van mening dat kinderen nood hebben aan oogcontact. Als ouders alleen aandacht hebben voor hun gsm, voelen kinderen zich mogelijk niet gerespecteerd en kunnen ze boos worden. "Ik zal tevreden zijn als er 200 kinderen opdagen", vertelt Emil. Zijn manifestatie vindt zaterdag plaats.