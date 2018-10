"Speciaal gebouwd om 'the big one' te overleven": één huis trotseert orkaan Michael met verve Sven Van Malderen

15 oktober 2018

13u45

Bron: New York Times 0 Na de vernietigende passage van orkaan Michael staat aan de kustlijn van Mexico Beach (Florida) nog één huis vrij ongeschonden overeind: the Sand Palace, het paradepaardje van Russell King (68) en zijn neef Lebron Lackey. De advocaat en de radioloog hebben de woning speciaal laten bouwen om 'the big one' te overleven.

Van muren van gewapend beton tot uiterst minimale ruimte onder het dak, zodat de wind geen vrij spel kon krijgen: alles was erop voorzien om schade bij een uitzonderlijk grote storm beperkt te houden. De twaalf meter lange palen in de grond dienden om eventueel oprukkend water de baas te kunnen. Zelfs de schroeven die in de muur gedraaid werden, waren niet zomaar toevallig gekozen. De stevige constructie zou in principe windstoten tot 400 kilometer per uur moeten aankunnen.

Lackey zag via beelden van de bewakingscamera live hoe stevig Michael tekeerging. Hijzelf zat op dat moment op veilige afstand, 650 kilometer verderop. "Het dak ging op en neer, net als de vleugel van een vliegtuig. Ik dacht echt dat alles zou wegvliegen."

Bouwwetten

Over een lengte van anderhalve kilometer bleek drie kwart van de huizen in Mexico Beach vernietigd of zwaar beschadigd. In de onmiddellijke omgeving werd zelfs zowat alles weggeveegd. Behalve the Sand Palace dus. "Dit huis was speciaal gebouwd om 'the big one' aan te kunnen. Maar ik had nooit gedacht dat die al zo snel zou komen", aldus Lackey.

Sinds 2002 zijn de bouwwetten in Florida strenger geworden. Nieuwe huizen aan de Atlantische kust moeten windsnelheden van 280 kilometer per uur kunnen trotseren. In het noordwesten -de regio waar Michael toesloeg- ligt die grens pas sinds 2007 op 190 à 240 km/u. De overgrote meerderheid van de woningen in die regio dateert echter van veel vroeger, met de gekende gevolgen.

"Stevige constructies lonen"

Hoeveel de extra voorzieningen precies gekost hebben, wil het duo niet kwijt. Uit officiële documenten blijkt dat de waarde rond 400.000 dollar (345.000 euro) moet liggen. Volgens hun architect Charles A. Gaskin mag gerekend worden op een verdubbeling van de kost per vierkante meter.

Charlie Danger is nu op pensioen, maar als bouwleider ijverde hij al veel langer voor strengere regels. "Je kon alleen maar hopen dat Michael niet te veel doden zou eisen", klinkt het. "Het loont om constructies neer te poten die tegen een stevige stoot kunnen. Eerst en vooral om levens te redden natuurlijk, maar al die schade aan de infrastructuur mag ook niet onderschat worden."

"In een maand hersteld"

"We wilden een huis bouwen dat er generaties later nog zou staan", aldus Lackey. "De planeet warmt steeds verder op en de stormen worden almaar sterker", voegt King nog toe. "Vroeger kenden we zo'n stormen niet, we moeten ons er dus op voorbereiden."

Was er dan helemaal geen schade? Natuurlijk wel. De trap die toegang gaf tot het huis was verdwenen. Idem dito met de trap die naar de bovenverdieping leidde. Naast wat waterschade was er ook een gebroken doucheraam. Maar de lift, die bleef bijvoorbeeld wel volledig gespaard. "Dit kunnen we in een maand herstellen. Als je dat met de rest vergelijkt..."