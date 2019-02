‘Space Force’: Donald Trump lanceert zijn ruimteleger Eerste grote stap richting nieuwe militaire tak gezet SDA

20 februari 2019

09u05

Bron: AP, NASA, The Guardian 0 “We moeten voorbereid zijn”, zei Donald Trump gisteren in het Witte Huis. Hij ondertekende er een bevel dat zijn grote droom om een Space Force op te richten, een nieuwe militaire kracht in de ruimte, werkelijkheid moet maken.

Space Force werd in augustus aangekondigd door vicepresident Mike Pence als een nieuwe tak binnen het Amerikaanse leger dat ervoor moet zorgen dat de VS ook in de ruimte alom vertegenwoordigd is. Een halfjaar later liggen de ambities al iets lager, maar Trump blijft even hard vechten voor zijn ruimteleger. Met het nieuwe ondertekende bevel roept hij het Pentagon op om zijn Space Force nu echt van start te laten gaan.

Het is voor het eerst sinds 1947 dat er een nieuw militair departement zal worden toegevoegd aan het leger. De laatste toevoeging was de luchtmacht vlak na de Tweede Wereldoorlog. Bij de bekendmaking in augustus kwam er heel wat kritiek op de noodzaak van zo’n Space Force, zelfs van de toenmalige minister van Defensie Jim Mattis. Maar de Amerikaanse president blijft hameren op het gevaar dat Rusland en China Amerikaanse satellieten zouden kunnen aanvallen, iets wat zijn nieuwe defensieminister volop steunt, en blijft volop campagne voeren voor zijn leger.

Het idee van een ruimteleger werd alvast heel enthousiast onthaald bij de aanhangers van Trump, die duidelijk nog wat extra mogelijkheden ziet in zijn nieuwe militaire organisatie. Zo stuurde hij in augustus een e-mail rond die fans liet stemmen op hun favoriete logo, en kan je in zijn online webshop ook heuse Space Force t-shirts bestellen. In aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2020 zal Trump ongetwijfeld zijn Space Force nog veel vermelden.

