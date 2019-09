‘Spaanse Stonehenge’ voor het eerst in 50 jaar weer zichtbaar door extreme droogte AW

23 september 2019

16u08

Bron: Live Science 0 Niet alleen in België was het deze zomer uitzonderlijk warm, ook de rest van Europa rekende af met hoge temperaturen en droogte. In Spanje is een van de gevolgen van die extreme droogte te bezichtigen: de Dolmen de Guadalperal, ook wel de ‘Spaanse Stonehenge’ genoemd zijn voor het eerst in vijftig jaar weer droog komen te liggen.

Het is wellicht een van de weinige pluspunten van de droogte, maar de uitzonderlijk hoge temperaturen en het gebrek aan regenval zorgden er in Spanje wel voor dat de Dolmen de Guadalperal, een monument van enkele duizenden jaren oud, nog eens te bezichtigen zijn.

Het is een oud cirkelvormig monument dat verdacht veel lijkt op een kleinere variant van Stonehenge. Eigenlijk kan je het monument helemaal niet zien, tenzij je naar de bodem van het Spaanse reservoir Embalse de Valdecañas duikt.

Maar nu tonen beelden van NASA dat een deel van het reservoir opgedroogd is waardoor de rechtopstaande stenen droog kwamen te staan. De beelden zijn afkomstig van de satelliet Landsat 8. Een eerste foto dateert van 24 juli 2013, de andere van 25 juli 2019: het verschil is groot. Terwijl de cirkel die het monument aanduidt, op de ene foto duidelijk in het water ligt, staat die op de tweede foto vrijwel volledig op het land.