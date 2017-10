"Spaanse politie houdt zich klaar om Catalaanse premier te arrresteren" TT

Bron: Bloomberg 0 REUTERS De Catalaanse premier Puigdemont (midden) vanmorgen voor het begin van de ministerraad in Barcelona. De Spaanse nationale politie staat klaar om de Catalaanse premier Carles Puigdemont te arresteren, als hij vanavond in het parlement in Barcelona de onafhankelijkheid uitroept. Elitetroepen houden zich bovendien gereed om mogelijk zelfs het parlementsgebouw binnen te vallen wanneer de Catalaanse politie Puigdemont zou proberen te beschermen. Dat meldt het persbureau Bloomberg.

Puigdemont maakt om 18 uur vanavond zijn opwachting in het Catalaanse parlement. Officieel zal hij er "de actuele politieke toestand" bespreken na het onafhankelijkheidsreferendum van vorige week. Volgens Bloomberg, dat zich baseert op twee anonieme bronnen binnen de Spaanse veiligheidsdiensten, heeft de Spaanse politie alvast alles in gereedheid gebracht om de premier te arresteren als hij daarbij ook effectief de onafhankelijkheid uitroept.



Mocht Puigdemont beschermd worden door de Mossos d'Esquadra, de Catalaanse politie, dan staan ook Spaanse elitetroepen klaar om in te grijpen en het gebouw te bestormen. Tientallen Mossos hebben zich al sinds vanmorgen rond het parlementsgebouw in het stadscentrum van Barcelona opgesteld.

AFP De Catalaanse regionale politie is sinds vanmorgen met man en macht aanwezig in het Citadelpark waar het parlement gelegen is.

Symbolische verklaring?

Vraag is of het effectief zo ver zal komen. Als hij zijn eigen - door Spanje illegaal verklaarde - referendumwet volgt, moet Puigdemont vanavond de onafhankelijkheid uitroepen. 90 procent van de opgekomen kiezers stemde op 1 oktober vóór onafhankelijkheid.



Waarnemers verwachten echter dat Puigdemont mogelijk alsnog een opening voor dialoog met Spanje zal laten en het bij een 'symbolische verklaring' zal houden. De premier staat ook onder druk van het Catalaanse bedrijfsleven, dat de toenemende onzekerheid met argusogen volgt.



Spaans premier Mariano Rajoy waarschuwt al weken dat hij alle wettelijke middelen zal inzetten tegen de onafhankelijkheid van de regio. Daarbij hoort ook het controversiële artikel 155 van de Grondwet, waarbij de centrale regering in Madrid de controle over de autonome regio kan overnemen.



Een woordvoerder van Rajoys partij PP zorgde gisteren nog voor ophef door te verklaren dat Puigdemont, als hij zijn zin doorzet, hetzelfde lot beschoren kan zijn als Lluís Companys. Die toenmalige premier van Catalonië riep in 1934 al eens de onafhankelijkheid uit en werd daarop door Spanje gevangengezet. In 1940 werd hij door het Franco-regime in het kasteel van de Montjuïc gefusilleerd.

