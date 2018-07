“Sorry prinses”: Sarah en beste vriendin spelen 50 Shades-achtig seksspelletje. En dan haalt Shaunna plots mes boven KVDS

Bron: Daily Mail, The Sun 2 Het had een gezellig weekendje onder vriendinnen moeten worden, toen de Britse Sarah Holden (25) in juli vorig jaar bij Shaunna Littlewood (26) ging logeren. Nadat ze uitgebreid hadden bijgepraat, gaf Sarah haar jeugdvriendin plots een kus op de mond. Ze had zich nooit tot Shaunna aangetrokken gevoeld, "maar het gebeurde gewoon". Shaunna beantwoordde dat door Sarah mee te nemen naar haar slaapkamer, waar ze vroeg of ze haar mocht vastbinden aan bed.

“We hadden elkaar al een tijdje niet meer gezien toen we afspraken”, doet Holden het verhaal. “Shaunna woonde in Dewsbury (bij Leeds, red.) en dat was een goed uur bij mij vandaan. We waren nochtans beste vriendinnen sinds haar familie naast die van mij was komen wonen, toen ik 7 was. Ze was er voor me op alle belangrijke momenten van mijn leven. Ondanks de afstand beloofden we elkaar om contact te houden. En we praatten bij wanneer we maar konden. Maar het dagelijkse leven maakte dat we elkaar nog maar weinig echt zagen.”

Gek

Tot die avond in juli vorig jaar. “We dronken samen iets en praatten tot een stuk in de nacht”, gaat ze verder. “En toen gebeurde er iets. Ik leunde naar voren en drukte mijn lippen op die van haar. Het was gek, want ik had me nooit tot haar aangetrokken gevoeld. Ik hield van haar op een heel andere manier. Maar het gevoel overviel me en het gebeurde voor ik mezelf kon tegenhouden.”





Na de kus vroeg Sarah aan Shaunna of ze in orde was, naar eigen zeggen omdat ze bang was dat het hun relatie ongemakkelijk zou maken als de gevoelens niet wederzijds waren. “Maar tot mijn verbazing nam ze mijn hand en leidde ze me naar haar slaapkamer. Ze legde me neer op bed en keek me recht in de ogen. Vervolgens vroeg ze of ze me mocht vastbinden. Ik was zo van mijn melk dat ik instemde en daarop bond ze mijn armen en benen aan de bedstijlen vast met de riemen van haar badjassen. Toen kwam ze overeind en zei ze dat ze even iets ging halen. Ik vertrouwde haar en had me nooit kunnen inbeelden wat er daarna zou gebeuren.”

Littlewood keerde even later terug met een arm achter haar rug. Vervolgens haalde ze een keukenmes tevoorschijn met een lemmet van 30 centimeter. “Ik herinner me alleen dat ik een verschroeiende pijn voelde in mijn been en iets zilverachtigs zag flikkeren. Ik wilde om hulp roepen of haar smeken om te stoppen, maar mijn tong voelde dik en zwaar in mijn mond. En ik kon nauwelijks een geluid voortbrengen. Toen werd alles zwart.”

Toen ze weer bijkwam, bleek ze in het ziekenhuis te liggen. Aan haar bed zaten enkele geliefden en samen probeerden ze te reconstrueren wat er precies gebeurd was. Aanvankelijk met een bord en een stift, omdat ze niet kon spreken. Het eerste wat Sarah neerschreef, was: “waar is Shaunna, is ze in orde?” En toen kreeg ze te horen wat de vrouw haar had aangedaan.

Steekwonden

Shaunna had haar steekwonden toegebracht in haar hals, haar gezicht, haar buik en haar benen. Terwijl ze het mes in de borst van Sarah dreef, zei ze: “Sorry prinses”. Pas na 17 messteken hield ze op en belde ze een vriendin om te vertellen wat ze net had gedaan. (lees hieronder verder)

Sarah bloedde inwendig en had een klaplong, waardoor ze moeite kreeg met ademen. Het mes had haar hart op een haar na geraakt en een van haar longen doorboord. Er waren ruim 50 hechtingen nodig om de snijwonden aan haar gezicht dicht te maken. Ook haar stembanden waren geraakt tijdens de aanval, waardoor ze niet meer kon praten. Ze vocht voor haar leven en spartelde erdoor. Maar volgens de dokters zal ze voor de rest van haar dagen de littekens dragen.

“Ik was er kapot van toen ik hoorde wat Shaunna me had aangedaan. Ik lag drie weken in het ziekenhuis en vroeg me elke dag af wat ik verkeerd gedaan had. Hoe kon ze zoiets doen?”

Spiegel

Tijdens de rechtszaak die volgde, werden foto’s getoond van de vreselijke verwondingen die de jonge vrouw had opgelopen. Sarah maakte die nu ook publiek om te tonen wat haar is overkomen. “Ik vertrouwde Shaunna omdat ze mijn beste vriendin was”, vertelt Sarah, die thuis in Sheffield nog altijd aan het herstellen is. “Maar door wat ze me aangedaan heeft, vertrouw ik niemand meer. Zelfs mijn eigen familie niet. Ik vind het vreselijk om mezelf in de spiegel te zien. Door de littekens. Ik zie mezelf niet meer graag. En hoe kan ik dan verwachten dat iemand anders míj graag ziet.”



Ik vind het vreselijk om mezelf in de spiegel te zien. Door de littekens. Ik zie mezelf niet meer graag. Hoe kan ik dan verwachten dat iemand anders míj graag ziet Sarah Holden

“Ik zou graag weten waarom Shaunna me aangevallen heeft, maar ik betwijfel of dat ooit duidelijk zal zijn”, klinkt het nog. “We waren bijna 20 jaar vrienden en hadden zo een fijne avond. Iets deed haar in een monster veranderen. Ze heeft niet alleen onze vriendschap verwoest, maar ook mijn lichaam. Door mijn littekens voel ik me onzeker en beschaamd. Ik hoop dat ik een manier vind om het haar ooit te vergeven, maar ik weet niet of ik dat wel kan.”

Verpletterd

Shaunna Littlewood pleitte schuldig aan poging tot moord en kreeg een levenslange gevangenisstraf. Ze kan ten vroegste vrijkomen over 7 jaar. Tijdens het proces bleek dat ze al eerder was veroordeeld voor geweld, toen ze in 2014 de hand van een vrouw had verpletterd.

Volgens haar advocate Catherine Silverton heeft Littlewood geen enkele herinnering aan de aanval. “Ze omschrijft zichzelf als een monster en heeft beloofd om nooit meer alcohol te drinken.”

De rechter toonde geen genade. “U bent een groot gevaar voor de samenleving”, aldus Tom Bayliss. “Het was een aanval zonder motief. En er was sprake van voorbedachtheid en volharding.”