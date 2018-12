“Sorry”: Honderden Marokkanen herdenken vermoorde Scandinavische toeristes Redactie

23 december 2018

06u32

Bron: BBC 0 In de Marokkaanse hoofdstad Rabat hebben honderden mensen een herdenking bijgewoond voor Maren Ueland en Louisa Vesterager Jespersen. De twee Scandinavische vrouwen werden vorige week maandag tijdens hun reis door het land vermoord door leden van terreurgroep IS.

De mensen hadden zich verzameld aan de ambassades van Noorwegen en Denemarken, waar samen met diplomaten van die landen een minuut stilte werd gehouden. Sommige aanwezigen hielden posters vast met “sorry” opgeschreven. Niet alleen in Rabat, maar ook in Imlil - een dorp in de buurt van waar de lichamen van de vrouwen werden gevonden - zijn honderden mensen samengekomen om de slachtoffers te eren. Ook in Marrakesh zijn de vrouwen herdacht.

Ueland (28) en Jespersen (24) werden vermoedelijk vermoord door aanhangers van terreurgroep IS. Er zijn vier verdachten opgepakt die in een video trouw zweren aan de terreurorganisatie. In de video zeggen ze dat de moorden wraak waren voor de gebeurtenissen in Syrië. Er zijn ook nog negen anderen gearresteerd omdat ze mogelijk banden hebben met de vier verdachten.