"Sonarcontact met vermiste Argentijnse onderzeeër" FT

09u48

Bron: AD.nl 43 AFP De Atlantis, een van de onderzoeksrobots die speuren naar de vermiste Argentijnse onderzeeër San Juan. Een Russisch exploratievaartuig heeft mogelijk sonarcontact gemaakt met de vermiste Argentijnse onderzeeër ARA San Juan. Die verdween vorige maand na een explosie. 44 bemanningsleden zijn sindsdien spoorloos.

Volgens het Franse persbureau AFP heeft een van de twee van op afstand bedienbare onderwaterrobots - in dit geval de Russische ‘Panter’ - deze week waarschijnlijk contact gehad met de onderzeeër of wat daarvan rest. De Argentijnse marine heeft het nieuws bevestigd zonder meer informatie vrij te geven.

De autoriteiten in Buenos Aires zijn nog altijd erg voorzichtig met updates over de zoektocht vanwege de grote kans op teleurstelling. Tijdens het speuren naar de onderzeeër werd eerder een soortgelijk contact gemaakt. Uiteindelijk bleek het gevonden object een vissersboot te zijn die jaren geleden was vergaan.

Zeemansgraf

Ook het Amerikaanse oceanografische onderzoeksvaartuig Atlantis speurt nog steeds de zeebodem af. Het zoeken naar overlevenden is formeel weken geleden al gestopt. Het gaat er nu om de onderzeeër te lokaliseren en de rustplaats te markeren als het zeemansgraf voor de 44 bemanningsleden.

Het geknoei rond het verdwijnen van de onderzeeër en de beroerde communicatie daarna met nabestaanden leidde al tot het ontslag van de chef van de marine, Marcelo Srur. Ook werd beslist een interne onderzoekscommissie op te starten met de gepensioneerde Jorge Bergallo, de vader van de plaatsvervangende commandant van de ARA San Juan, Jorge Ignacio Bergallo.