"Soms maak ik mij nodeloos zorgen": beelden van laatste optreden van comédienne enkele uren voor ze op weg naar huis verkracht en vermoord werd Joeri Vlemings

16 juni 2018

09u14

Bron: news.com.au 0 Haar optreden in een bar in Melbourne zat goed. De 22-jarige Eurydice Dixon liep op wolkjes naar huis. Maar ze zou er nooit aankomen. Onderweg werd ze verkracht en vermoord. Haar vriendin postte beelden op Twitter van Eurydices laatste gig. Ze had het erover hoe ze zich vaak onnodig zorgen maakt over een nieuw tijdperk van slavernij en robots aan de macht: "Maar tegen dan zijn we allemaal dood".

Paula Ferrari filmde de try-out van haar vriendin dinsdagavond in de Highlander in Melbourne. Ferrari zette een fragment op Twitter met de omschrijving: "Mooie, slimme, geestige Eurydice Dixon, RIP". In de clip zien en horen we Eurydice aan het werk. "Ik maak mij al eens zorgen over dingen waarvoor dat niet nodig is. Of ik zal wakker worden in een slavenmaatschappij. Meisjesdingen, weet je wel? Gewone shit." De stand-upcomedian grapte over hoe robots ooit over de wereld zouden heersen. "Ik probeer daar optimistisch in te zijn. Als niemand nog rechten heeft, dan hebben we eindelijk geslachtsgelijkheid! Allemaal in dezelfde shit, iedereen gelijk."

Na het geslaagde optreden koos Dixon ervoor te voet naar huis te wandelen, zoals ze al zo vaak had gedaan. Ze nam afscheid van haar vriend Tony Magnuson, ook een komiek met wie ze nog maar vier maanden samen was, met een knuffel en een kushandje, en ze vertrok. "Bijna veilig thuis en jij?" sms'te ze hem nog rond middernacht. Een paar uur later, om 2u40, werd haar lijk teruggevonden in een park op 900 meter van haar woning in North Carlton. Ze was verkracht en vermoord. Jaymes Todd, een 19-jarige jongen met - volgens zijn advocaat - autisme, gaf zichzelf aan. Hij had geen enkele connectie met Dixon. Mogelijk achtervolgde hij haar zo'n vier kilometer om dan afgrijselijk toe te slaan.

Beautiful, clever, funny Eurydice Dixon at her gig at Highlander last Tuesday. RIP. #eurydicedixon pic.twitter.com/ivcbL2DmSs Paula Ferrari(@ paulaferrari_oz) link

Jaymes' vader, Jason Todd, zei in een reactie dat hij "even ontsteld was als de rest van de maatschappij" en condoleerde de familie van Eurydice Dixon. Hij had zijn zoon, die samen met twee broers inwoont bij de ouders, niet meer gezien na de moord. "Het is onbeschrijflijk, erg hard voor mij en mijn familie. Ik kan er niks meer aan doen, ook al wou ik dat zo graag."

De Australische politie kreeg nog de wind van voren voor 'victim blaming', omdat ze, naar aanleiding van de verkrachtingsmoord, vrouwen erop had gewezen dat "ze zich bewust moeten zijn van hun eigen veiligheid". Heel wat vrouwen voelden zich aangesproken, alsof het hun eigen schuld zou zijn dat ze slachtoffer worden van misdaden. Alsof ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid. Premier Daniel Andrews nam het op Facebook dan weer op voor de dames: "Breng je dag door helemaal zoals je zelf van plan was, op jouw manier, want vrouwen moeten zich niet aanpassen. Dat moeten de mannen doen."

Ook Eurydices grootoom heeft inmiddels gereageerd op haar dood. "Dit soort dingen zie je op tv en plots gebeurt het in jouw familie, de grimmige realiteit", zei Eric Dixon.