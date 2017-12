"Soms komen engelen niet uit de hemel, vaak zijn ze hier al": bodycam legt vast hoe koelbloedige agent leven van baby redt sam

23u32

Bron: KameraOne 0

William Eng wordt gehuldigd als een echte held. De agent haastte zich na een oproep op 1 december om 21.30 uur naar een appartementsgebouw in Savannah, in de Amerikaanse staat Georgia. Daar stootte hij op Tina Adkins, die haar bewusteloze dochter Bella vasthield. Het kindje, amper 29 dagen oud, was gestopt met ademen. De agent begon onmiddellijk hartmassage toe te passen, en een minuut later begon Bella weer te ademen. Volgens een dokter die Bella later behandelde, heeft agent Eng zonder twijfel het leven van het meisje gered. Eergisteren bedankte de familie de agent uitgebreid. "Soms komen engelen niet uit de hemel. Vaak zijn ze hier al", zei Bella's oma.

rv