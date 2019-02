“Sommige ministers willen May weg binnen de drie maanden” YM

22 februari 2019

20u45

Bron: The Guardian 0 Sommige van de Britse Conservatieve ministers zouden aansturen op een vertrek van Brits premier Theresa May, na de afronding van de eerste fase van de brexit eind maart. Een mooi resultaat bij de lokale verkiezingen in mei zou haar een “elegante uitgang” kunnen bezorgen. Dat schrijft The Guardian.

Deze ministers willen dat niet Theresa May, maar iemand anders aan het hoofd van de partij staat om het tweede deel van de brexitonderhandelingen te overzien. Als May de eer niet aan zichzelf zou willen houden, dreigen deze ministers met een nieuwe vertrouwensstemming aan het einde van het jaar.



May zelf liet eerder al haar intentie blijken om haar “politieke nalatenschap” veilig te willen stellen door nog een tijdje aan te blijven als premier. Maar deze ministers willen daar nu dus een stokje voor steken. Ze stellen voor dat May afzwaait “op een hoogtepunt” na de lokale verkiezingen in mei.

Cruciale week voor May

De demarche van enkele kabinetsministers komt in een week waar de zenuwen opnieuw hooggespannen staan. De kabinetsleden gaan ervan uit dat een tijdige brexit een overwinning zal opleveren in de komende verkiezingen, waardoor May op een mooie manier afscheid zou kunnen nemen. Tegelijkertijd waarschuwen ze wel dat elk uitstel van de brexit noodlottig zou kunnen zijn.



May zelf liet eerder al verstaan dat ze van plan is op te stappen voor 2022, maar een precieze tijdlijn voor haar vertrek maakte ze niet bekend.

Een volgende vertrouwensstemming tegen May zou ten vroegste eind dit jaar kunnen worden gestemd, aangezien ze na de vorige stemming eind vorig jaar een jaar ‘vrijgesteld’ is. De kabinetsleden kunnen haar wel op een andere manier naar de uitgang begeleiden, door haar publiekelijk het vertrouwen te ontzeggen.

Kandidaten

De vraag is dan natuurlijk wie May dan zou moeten opvolgen aan het hoofd van de partij en als premier. Onder de brexiteers, de voorstanders van de brexit, zijn er alvast meerdere kandidaten: voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, en voormalige brexitministers David Davis en Dominic Raab zijn maar enkele kandidaten. De remainers hebben daarentegen maar één echt kopstuk, Amber Rudd.

Voorlopig heeft May ook nog andere katten te geselen. Volgende woensdag volgt een nieuwe stemming over de brexit, waarin een amendement van Yvette Cooper wel eens een uitstel voor de brexit zou kunnen afdwingen. Die stemming zou er wel enkel komen als May tegen dan zelf niet met een nieuw voorstel op de proppen is gekomen, maar de kans daarvoor lijkt eerder klein.

Meer over Theresa May

politiek