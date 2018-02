"Slordige 20.000 mensen uit ex-Sovjetstaten aangesloten bij terroristische groepen" ADN

20 februari 2018

Ongeveer 20.000 burgers uit de voormalige Sovjet-Unie worden ervan verdacht zich te hebben aangesloten bij terroristische groeperingen en extremisten.

Vooral terreurgroep Islamitische Staat (IS) vertrouwt in toenemende mate op individuele daders, zogenaamde 'eenzame wolven', zei het hoofd van het Antiterreur Centrum van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), Andrej Novikov.

Omdat IS zware verliezen leed in Syrië en Irak, heeft de terreurgroep nieuwe leden opgeleid in Afghanistan en Pakistan, vertelde Novikov vandaag bij een antiterreurconferentie in de buurt van Moskou.

In Rusland plegen daders herhaaldelijk terroristische aanslagen, die door IS worden opgeëist. Afgelopen weekend nog schoot een man in de regio Dagestan na een kerkdienst vijf vrouwen dood. De autoriteiten sluiten een terroristische achtergrond niet uit.