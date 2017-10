"Slechts as en beenderen": dodelijkste bosbrand in Californië eist al 31 levens 04u36

Bron: Belga, The Washington Post 0 EPA Er zijn al minstens 31 mensen omgekomen bij de bosbranden in de Amerikaanse staat Californië die nu al een week woeden. Volgens de autoriteiten gaat het om een van de dodelijkste branden die de staat ooit heeft meegemaakt. Er worden nog honderden inwoners vermist.

Het grootste aantal dodelijke slachtoffers viel in Sonoma County, ten noorden van San Francisco. Daar kwamen zeker 17 mensen om het leven. Het gaat voornamelijk om mensen van boven de 70, blijkt uit een lijst die werd gepubliceerd door de Los Angeles Times. Er worden nog zo'n 400 mensen vermist in het gebied.



Ongeveer 77 duizend hectare ging al in vlammen op. Alleen al in de plaats Santa Rosa zijn bijna 3.000 woningen vernield. Duizenden mensen zitten in tijdelijke opvangcentra en hebben geen idee of hun huis nog staat.



De laatste grote bosbrand die in Californië tientallen slachtoffers eiste, woedde in 1991 in Oakland Hills. Daarbij kwamen 25 mensen om het leven. Verwacht wordt, dat het aantal doden nog flink zal oplopen. De hulpdiensten berichten over de gruwelijke toestand waarin ze slachtoffers terugvinden. "Van sommigen is het lichaam intact gebleven, maar soms vinden we enkel as en beenderen terug", aldus een lokale sheriff.



Californië heeft onder meer 75 helikopters en 550 brandweerwagens ingezet om het vuur te bestrijden. De staat heeft bij omringende staten en de federale overheid een verzoek ingediend voor 300 extra wagens.



Het nationaal weerinstituut had gisteren wel enigszins goed nieuws: de wind zou gaan liggen waardoor het vuur gemakkelijker te bestrijden zal zijn door de brandweerdiensten. Al zal er zondag opnieuw een sterke wind opsteken.





AP

AFP

AP