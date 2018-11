“Slecht weer dreigt impact te hebben op staten met grote inzet tijdens Amerikaanse midterms” TTR

05 november 2018

21u11

Bron: Belga 1 Wanneer de Amerikanen morgen naar de stembus trekken voor Congresverkiezingen, dreigt het weer een impact te hebben in enkele zuidoostelijke staten waar de inzet hoog is. Dat heeft de conservatieve zender Fox News vandaag gemeld.

Op gezag van het Stormvoorspellingscentrum bij de Nationale Weerdienst bericht Fox dat vanaf vanavond (plaatselijke tijd) een storing vanuit de staat Arkansas in noordoostelijke richting opschuift, ook naar staten als Tennessee en Georgia die onder de blikvangers van de stembusslag horen. Er bestaat risico op hevig onweer, met hevige regenval al of niet gepaard met overstromingen, gedonder en korte tornado's.

Het weer kan een invloed hebben op sommige kiezers volgens Fox AccuWeather. De weersomstandigheden blijken gemiddeld voor bijna twintig procent de opkomst te beïnvloeden. In vergelijking met de Republikeinen van president Donald Trump zijn de Democraten gevoeliger voor het weer. De meest door de meteo beïnvloedbare kiezers zijn Afro-Amerikanen, 65-plussers en kiezers tussen 18 en 24 jaar oud.

Ook is gebleken dat de afstand van een stemlokaal tussen de woning of werkplaats een invloed op de opkomst kan hebben indien het weer niet goed is.

